Hewlett Packard Enterprise est la dernière société de technologie à se détourner de la Silicon Valley, annonçant mardi qu’elle déménagera son siège social de San Jose, en Californie, à Houston, au Texas.

«Le plus grand centre d’emploi de HPE aux États-Unis, Houston est un marché attrayant pour recruter et retenir les futurs talents diversifiés, et c’est là que la société construit actuellement un nouveau campus à la pointe de la technologie», a déclaré la société dans son communiqué de résultats du quatrième trimestre. On ne sait pas combien d’employés le déménagement affectera, bien que la société ait déclaré qu’il n’y aurait pas de licenciements avec le déménagement.

HPE conservera le campus de San Jose et y consolidera certains de ses sites de la région de la baie, a-t-il déclaré.

Pour son quatrième trimestre, la société a déclaré:

Revenu: 7,21 milliards de dollars contre 6,88 milliards de dollars attendus, selon une estimation consensuelle de Refinitiv.

7,21 milliards de dollars contre 6,88 milliards de dollars attendus, selon une estimation consensuelle de Refinitiv. Gains: 0,37 $ par action (ajusté), contre 0,34 $ attendu, selon Refinitiv.

La société a également relevé ses prévisions pour l’exercice 2021. Les actions ont peu changé après les heures de négociation.

La pandémie de coronavirus a donné à un certain nombre d’entreprises de technologie et d’éminentes personnalités de la Silicon Valley une excuse pour quitter la Californie. Sans que beaucoup aient besoin d’aller dans un bureau tous les jours, beaucoup remettent en question le coût de la vie élevé et les lourdes taxes de l’État dans un contexte plus large de passage au travail à distance.

La société de logiciels d’analyse de données Palantir Technologies a déménagé son siège social de Denver, au Colorado, de Palo Alto, en Californie, plus tôt cette année. Le co-fondateur de la société, Joe Lonsdale, a emboîté le pas et a annoncé le mois dernier qu’il déménageait le siège social de 8VC, sa société de capital-risque, de San Francisco à Austin, au Texas.

Le PDG de Dropbox, Drew Houston, aurait également décidé de déménager à Austin. Dropbox a déclaré en octobre qu’il cesserait de demander aux employés de venir dans ses bureaux et ferait plutôt du travail à distance une pratique standard. Pour les employés qui ont besoin de se rencontrer ou de travailler ensemble en personne, la société met en place des «Dropbox Studios» à San Francisco, Seattle, Austin et Dublin lorsque cela est sécuritaire.

Certaines entreprises offrent également aux employés une plus grande flexibilité dans leur lieu de travail, tout en conservant des espaces de bureau.

Twitter et Square permettent aux employés de travailler de chez eux «pour toujours», tandis que Microsoft a déclaré que les employés bénéficieraient d’une plus grande flexibilité pour travailler à domicile. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, avait prédit en mai que 50% des employés travailleraient à distance au cours de la prochaine décennie.

