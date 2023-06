HP lance tôt les offres du 4 juillet avec jusqu’à 67% de réduction sur les ordinateurs portables, les PC et plus encore

Les ordinateurs HP sont puissants, polyvalents et conçus pour un large éventail de besoins et de budgets, c’est pourquoi ils ont gagné des places sur nos listes des meilleurs ordinateurs portables, deux en un et ordinateurs de bureau pour 2023. Et maintenant, vous avez a eu l’occasion d’en attraper un avec une remise sérieuse. HP a lancé sa vente du 4 juillet un peu plus tôt cette année, et est offrant jusqu’à 67% de réduction une vaste sélection d’ordinateurs portables, d’ordinateurs de bureau, de plates-formes de jeu et d’accessoires sur tout le site. De plus, vous pouvez économiser 20 % supplémentaires sur certains accessoires HP, Hyper X et Poly lorsque vous les regroupez avec un PC ou un moniteur. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette vente, mais nous vous recommandons de passer votre commande avant le 4 juillet si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Il existe des dizaines d’ordinateurs HP différents que vous pouvez acheter pour moins cher en ce moment, y compris certains de nos modèles préférés de 2023. HP Pavilion Aero 13 pouces est l’un de nos ordinateurs portables préférés sur le marché grâce à sa sensation haut de gamme et son prix abordable, et en ce moment, vous pouvez en acheter un pour encore moins. Ce modèle est équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 7535U ainsi que d’un GPU AMD Radeon, de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage intégré et d’un écran WUXGA, et est actuellement de 430 $ de réduction, ce qui fait baisser le prix à 500 $.

Ou, si vous voulez quelque chose d’un peu plus polyvalent, vous pouvez opter pour le HP Spectre x360. Il a été nommé notre ordinateur portable deux-en-un préféré pour les créatifs et dispose d’un superbe écran tactile 3K+ de 16 pouces qui pivote à 360 degrés pour qu’il puisse également servir de tablette. Il est également équipé d’un processeur Intel Core i7, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go, et il est livré avec le stylet HP MPP2.0 Tilt Pen. Il est actuellement en vente au prix de 1 050 $, ce qui vous permet d’économiser 650 $ par rapport au prix habituel.

Et les ordinateurs portables ne sont pas la seule chose en vente en ce moment. Si vous avez besoin d’un nouveau poste de travail pour votre bureau à domicile, vous pouvez saisir ceci HP envie 34 PC tout-en-un, qui est l’un de nos ordinateurs de bureau préférés de 2023. Il présente des spécifications puissantes comme 16 Go de RAM, un GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 et un superbe écran intégré 5K de 34 pouces qui facilite le multitâche. Il est également livré avec un clavier et une souris sans fil HP afin que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour travailler directement dans la boîte. Il est en vente au prix de 1 450 $, ce qui vous fait économiser 550 $ par rapport au prix habituel.

Et même si vous n’êtes pas à la recherche d’un nouvel ordinateur, il existe des tonnes d’accessoires que vous pouvez acheter en ce moment, y compris souris, claviers, moniteurs, imprimantes et même Le casque de réalité virtuelle HP Reverb G2. Et vous pouvez consulter nos résumés complets de toutes les meilleures offres d’ordinateurs portables et d’ordinateurs de bureau pour encore plus de bonnes affaires.