HP lance le Spectre Fold 3-en-1 à 5 000 $

Téléphones pliables promesse nous l’expérience 2-en-1. Il y a Le Galaxy Z Fold 5 de Samsung déployé à la suite du premier lancement de Google appareil avec écrans applaudissantsle Pliage de pixels. Chaque vœu elles vont être des utilisateurs les téléphones et comprimés, tous dans votre poche. Le dernier ordinateur portable de HP adopte le même genre de philosophie et l’étend jusqu’à 17 pouces complets. Jeudi, la société a révélé le Spectre plié, un ordinateur pliable avec un clavier attaché magnétiquement qui peut devenir une tablette, un ordinateur portable ou quelque chose qui s’apparente à un ordinateur de bureau, grâce à une béquille intégrée.

Le Spectre Fold prend la même chose philosophie pliable des téléphones actuels mais jette un clavier physique dans le mix. En un coup d’oeilon ne penserait pas que le nouveau Spectre Fold est tout sauf un ordinateur portable étonnamment épais pour l’ère moderne. CMais ouvrez-le, et l’appareil est essentiellement un grand écran d’ordinateur qui se replie sur une charnière pour former un Forme en « U » avec un rayon de 5 mm. Cela laisse de la place pour que le clavier et le trackpad Bluetooth fixés magnétiquement s’intègrent parfaitement à l’intérieur.

Quand le Spectre se replie est en mode ordinateur portable, le clavier de 14 pouces se trouve en haut de l’écran inférieur. Les utilisateurs peuvent ensuite faire glisser légèrement le clavier vers l’arrière pour révéler une autre moitié de l’écran inférieur, et l’appareil le reconnaîtra afin que les utilisateurs puissent placer l’intégralité de l’écran. applications sur cette barre inférieure avec les fonctions « Snap » de Windows 11, similaires aux capacités multi-fenêtres de Samsung.

Le clavier du HP Spectre peut s’asseoir à moitié sur l’écran inférieur, permettant aux utilisateurs d’exécuter différentes applications dans la partie inférieure. Image: HP

Une fois entièrement déployé, l’écran du Spectre est un écran tactile OLED de 1 920 x 2 560. Chaque côté du pliable mesure 12,3 pouces, mais lorsqu’il est complètement déployé à 180 degrés, l’appareil devient une énorme tablette de 17 pouces. C’est plus gros que le le plus grand iPad Pro et la dernière tablette de Samsung, la 14.6-pouce Onglet S9Ultra. Ensuite, si les utilisateurs le souhaitent vraiment, ils peuvent soutenir l’écran avec une béquille intégrée et s’installer devant lui avec le clavier pour un expérience de bureau avec un moniteur lourd. L’appareil est également livré avec un stylet qui se fixe magnétiquement sur le côté de l’appareil. Le stylet et le clavier se chargent automatiquement lorsqu’ils sont fixés magnétiquement au Spectre Fold.

Si vous pensiez que cette chose est un monstre, alors vous auriez raison, mais c’est aussi un monstre plutôt maigre.si légèrement lourd. Déplié, l’appareil est étonnamment fin, avec seulement 8,5 mm, soit seulement un tiers de pouce. Une fois replié, l’appareil mesure 21,4 mm d’épaisseur, soit un peu moins d’un pouce. Avec le clavier et l’écran réunis, il pèse environ 3,5 livres.

HP a déclaré avoir accordé une attention particulière à la conception de la charnière avec une plaque arrière entièrement métallique supportant l’écran lorsqu’il est en mode plié. Cela étant dit, nous ne savons pas quelle sera l’ampleur du pli, ni à quel point il sera visible pour les utilisateurs qui ne supportent pas la façon dont le pli capte la lumière.

Le Spectre Fold crie haut de gamme dans toutes les directions. Il arbore un processeur Intel Core i7-1250U et une carte graphique Intel Iris Xe intégrée. Il y a 16 Go de mémoire LPDDR5 plus un SSD standard de base de 1 To. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Il n’y a pas d’options de couleur ni d’options de mémoire. L’entreprise promet jusqu’à 12-et-un-demi-heures d’autonomie. La batterie elle-même a été spécialement conçue pour répartir le poids dans tout l’appareil, de sorte qu’une extrémité n’est pas plus lourde que l’autre.

Le pli Spectre comprend un espace de 5 mm entre les deux écrans, permettant au clavier fixé magnétiquement de s’asseoir à l’intérieur. Image: HP

Et c’est tout avant d’en arriver à son prix. L’appareil coûte 5 000 $ et comprend tout, y compris le stylet et le clavier. Lors d’un briefing, Stacy Wolff, responsable mondiale de la conception chez HP, a déclaré que l’entreprise souhaitait concevoir une « expérience supérieure » et, bien sûr, « quand vous voyez comment nous avons conçu le produit, cela a un coût ».

La série Spectre, comme x360 de l’année dernière 16, avait déjà poussé la philosophie du « cabriolet » 2-en-1. Pourtant, le HP Spectre Fold n’est pas le premier produit à proposer un produit à écran pliable plus grand et haut de gamme. Samsung a présenté ses propres ordinateurs portables pliables comme le Flex Note de 13 pouces au CES plus tôt cette année. Cependant, HP pourrait essayer de battre d’autres sociétés avec ce type de conception pliable. Jusqu’à présent, l’un des principaux problèmes des téléphones pliables était le prix, le Pixel Fold et le Z Fold 5 coûtant 1 800 $. Vous pouvez obtenir un téléphone et une tablette de qualité pour le même prix. La même chose est vraie pour le Spectre Fold, mais ce que ces sociétés vendent réellement, c’est une commodité haut de gamme, permettant d’avoir tous vos appareils au même endroit pour une commutation facile.

Le Spectre Fold est disponible en précommande à partir de jeudi via BestBuy, et il devrait être disponible en quantités limitées sur le site Web de HP avec une date de sortie prévue en octobre.