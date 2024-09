HP Hood LLC rappelle certaines unités de lait Lactaid réfrigéré de 96 oz en raison d’un possible allergène aux amandes

Résumé

Date de l’annonce de la société : 20 septembre 2024 Date de publication de la FDA : 20 septembre 2024 Type de produit: Alimentation et boissons Lait/Produit laitier Allergènes Motif de l’annonce : Raison du rappel Description Allergène potentiel ou non déclaré – Fruits à coque (amandes) Nom de l’entreprise: HP Hood LLC Nom de marque : Description du produit : Description du produit Variétés de cartons de lait Lactaid de 96 oz

Annonce de l’entreprise

Lynnfield, MA (19 septembre 2024) – HP Hood LLC rappelle cinq références de contenants de 96 oz de lait LACTAID parce que le produit peut contenir des traces d’amandes, qui ne sont pas mentionnées sur l’étiquette. Les personnes allergiques ou très sensibles aux amandes peuvent courir le risque d’une réaction allergique grave, voire mortelle, si elles consomment ces produits.

Aucune maladie n’a été signalée à ce jour.

Les conteneurs de 96 oz de lait LACTAID concernés ont été expédiés aux détaillants et grossistes du 05/09/24 au 18/09/24 situés dans les États d’AL, CO, CT, FL, GA, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MI, MN, MO, MS, NC, NE, NJ, NY, OH, OK, PA, TX, VA, WI et WY.

Le rappel s’applique à un nombre limité de contenants en plastique de 96 oz de lait LACTAID réfrigéré avec code 51-4109 P2 et le Date limite de consommation répertoriés dans le tableau ci-dessous. Le code et la date limite de consommation se trouvent dans la partie centrale supérieure du contenant, comme illustré dans l’image ci-dessous. Ce rappel s’applique uniquement aux produits qui contiennent le code 51-4109 P2 et la date limite de consommation précisé dans le tableau ci-dessous.

Ce communiqué est accompagné d’une photo du produit concerné et d’informations estampillées sur le carton.

Ce problème a été découvert à la suite de programmes de maintenance de routine qui ont révélé la présence potentielle de traces d’amandes.

Les consommateurs qui ont acheté le produit peuvent le retourner au magasin où l’achat a été effectué pour un remboursement complet ou un échange, ou appeler Hood Consumer Affairs au 800-242-2423 du lundi au vendredi de 9 h 00 HE à 17 h 00 HE.

Ce rappel volontaire est lancé avec la connaissance de la Food and Drug Administration américaine.

Date de production Date de sortie Nom du produit Date d’expiration 96 oz de lait entier Lactaid 0 41383 09073 8 22 NOVEMBRE 24

23 24 NOVEMBRE

25 24 NOVEMBRE

26 NOVEMBRE 24

27 NOVEMBRE 24

28 NOVEMBRE 24

02 DÉCEMBRE 24

03 DÉCEMBRE 24

04 DÉCEMBRE 24 51-4109 P2 96 oz de lait Lactaid 2 % 0 41383 09072 1 23 24 NOVEMBRE

24 NOVEMBRE 24

28 NOVEMBRE 24

29 NOVEMBRE 24

30 NOVEMBRE 24

01 DÉCEMBRE 24

04 DÉCEMBRE 24 51-4109 P2 96 oz de lait Lactaid 1 % 0 41383 09071 4 24 NOVEMBRE 24

25 24 NOVEMBRE

05 DÉCEMBRE 24 51-4109 P2 Lait écrémé Lactaid 96 oz 0 41383 09070 7 24 NOVEMBRE 24

25 24 NOVEMBRE 51-4109 P2 Lait enrichi en calcium à 2 % Lactaid, 96 oz 0 41383 15567 3 01 DÉCEMBRE 24 51-4109 P2

Coordonnées de l’entreprise Consommateurs : Affaires des consommateurs de Hood 800-242-2423