De toutes les choses que vous pourriez perdre, un ordinateur portable est sans aucun doute parmi les plus stressants. C’est probablement votre principal appareil pour rester en contact avec vos amis et votre famille au cours des derniers mois, et vous avez peut-être même compté dessus pour travailler à domicile. C’est avant d’entrer dans la masse de fichiers qui n’ont peut-être pas été sauvegardés.

Malgré sa taille, un ordinateur portable est extrêmement facile à égarer. Entrez Tile, la société américaine spécialisée dans les appareils de suivi pour vous aider à trouver tous vos biens les plus importants. Sur une large gamme de produits, il utilise Bluetooth 4.0 pour envoyer l’emplacement directement à l’application iOS ou Android.