Le CES 2021 entièrement numérique commence aujourd’hui, mais certains fabricants souhaitent présenter leurs nouveaux produits à l’avance. Parmi eux, HP, la société américaine annonçant une gamme exceptionnelle de nouveaux appareils à la veille de l’événement de quatre jours.

L’un des points forts de sa gamme 2021 est le nouvel Elite Dragonfly G2, un ordinateur portable professionnel qui reflète l’accent croissant mis par HP sur la durabilité. En effet, plus de 80% de toutes les pièces mécaniques de la deuxième génération 2-en-1 sont fabriquées à partir de matériaux recyclés.

Dans un monde où la fabrication et l’élimination d’ordinateurs portables peuvent avoir un effet négatif important sur l’environnement, il s’agit d’une étape importante. Il est loin d’être le seul matériel HP à se concentrer sur la durabilité, la gamme de PC grand public Pavilion de septembre également fabriquée à partir de plastiques recyclés.

Les mises à niveau majeures par rapport à l’Elite Dragonfly d’origine sont relativement rares, la plus importante étant le passage aux derniers processeurs Intel de 11e génération. HP n’a pas spécifié exactement quelles puces seront disponibles, mais nous nous attendons à ce qu’il y ait à nouveau des options i3, i5 et i7.

Les haut-parleurs alimentés par Bang & Olufsen sont désormais alimentés par l’IA, dans le but d’améliorer l’expérience audio dans tous les scénarios. La nouvelle technologie HP TamperLock signifie également que l’Elite Dragonfly G2 peut être protégé contre les attaques physiques.

De nombreux autres arguments de vente clés étaient déjà disponibles sur le modèle d’origine. L’intégration avec la technologie de suivi Tile demeure, ce qui facilite la localisation de votre appareil à tout moment. Il existe également un support pour la connectivité 5G ou 4G, tout en restant incroyablement léger à moins de 1 kg.

Parallèlement à cet appareil, HP a également lancé un tout nouveau cabriolet professionnel sous la forme de l'Elite Dragonfly Max. Cela agit comme une version suralimentée du modèle standard, avec des mises à niveau comprenant quatre microphones améliorés par l'IA, une webcam IR 5Mp et un écran à faible lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire.







Le nouveau HP Elite Dragonfly Max. Image: HP



Si vous recherchez un appareil à clapet plus traditionnel, l’EliteBook 840 G8 Aero pourrait être une excellente option. Il est également passé aux processeurs Intel de 11e génération, aux côtés du Wi-Fi 6 et de la prise en charge optionnelle de la 5G. Le châssis en magnésium est composé à 90% de matériaux recyclés, tandis qu’une caméra HD 720p et diverses fonctionnalités audio devraient en faire un excellent appareil de travail à domicile. HP ne cite pas de poids spécifique, mais affirme que l’appareil est «l’ordinateur portable professionnel grand public de 14 pouces le plus léger au monde».

Le nouveau Elite Folio représente une option légèrement plus à gauche. Il est décrit comme un « cabriolet à traction avant », avec un écran de 13,5 pouces qui peut être incliné vers le bas pour couvrir le clavier. L’appareil est alimenté par la plate-forme de calcul Snapdragon 8cx, qui prend en charge la 5G et s’aligne sur la vision « toujours active, toujours connectée » de Qualcomm pour l’avenir de l’informatique. HP affirme également que vous pouvez obtenir jusqu’à 24,5 heures de lecture vidéo sur une seule charge.

Les nouvelles versions ne se sont pas arrêtées là, bien que HP n’ait pas cherché à attirer une attention particulière sur l’un des périphériques restants. Vous pouvez également vous attendre à deux nouveaux modèles de convertibles EliteBook x360, ainsi qu’à la tablette Elite x2 G8.

L’Elite Dragonfly G2 commencera à 1699 £ lors de sa sortie en février, tandis que l’Elite Dragonfly Max coûtera au moins 1899 £ lorsque l’expédition commencera en mars. Vous pourrez également mettre la main sur l’Elite Folio (à partir de 1399 £) en mars, mais vous devrez attendre jusqu’en avril pour l’EliteBook 840 Aero G8, qui est le moins cher des quatre avec un prix de départ de 1 099 £.

Lors du même événement, HP a également annoncé le nouvel ordinateur portable Envy 14.

