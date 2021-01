HP a dévoilé aujourd’hui au CES 2021 le dernier ordinateur portable de la gamme HP Envy, le HP Envy 14, conçu comme un ordinateur portable polyvalent pour les créatifs.

L’appareil présente un design extérieur très similaire au dernier HP Envy 13, avec une finition argentée mince. L’écran 14 pouces est doté d’un écran tactile IPS 16:10 (1920 x 1200). Ce rapport d’aspect 16:10 suit les traces du Dell XPS 13 2020, permettant une zone de visualisation 11% plus grande qu’un ordinateur portable 16: 9 standard de la même taille en raison de son écran plus grand.

Il s’agit du premier ordinateur portable HP doté d’un écran calibré à Delta E <2 dès la sortie de la boîte, conçu pour la précision des couleurs. Les paramètres d'étalonnage des couleurs sont rapidement accessibles via la commande d'affichage HP, où les utilisateurs peuvent basculer entre les paramètres spécialement conçus pour les photos / vidéos, les couleurs natives et le réglage automatique.

Sous le capot, le HP Envy 14 fonctionne sur les processeurs Intel Core i5 de 11e génération, avec une variété d’options de RAM et de stockage disponibles. Il est associé à des graphiques de conception NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q et offre jusqu’à 16,5 heures d’autonomie.







Le HP Envy 14 reprend les fonctionnalités de confidentialité qui ont été vues sur l’itération 2020 du HP Envy 13. Cela comprend un déclencheur physique pour la webcam et une option de microphone muet – les deux ont été combinés en une seule touche du clavier pour un accès rapide pendant les appels vidéo.

Étant donné que les appels vidéo seront toujours répandus alors que le monde continuera de travailler à domicile en 2021, HP a inclus la suppression du bruit de l’IA qui, selon la société, aidera à éliminer tout bruit de fond – par exemple, une tondeuse à gazon à l’extérieur. Il dispose également d’un « éclairage amélioré », qui ajuste prétendument la lumière du selfie à côté de la webcam pour permettre à l’utilisateur d’être éclairé de manière plus optimale lors des appels vidéo.

Cependant, beaucoup dépendra du succès de ces fonctionnalités dans la pratique. Par exemple, la suppression du bruit de fond peut parfois couper des phrases.







En ce qui concerne les ports, le HP Envy 14 dispose d’un port USB-C Thunderbolt 4 (un nouvel ajout pour HP), de deux ports USB-A, d’un emplacement HDMI 2.0, d’une prise casque et d’un lecteur de carte microSD. Il prend également en charge le logiciel et l’application HP QuickDrop pour le transfert sans fil de photos, vidéos et fichiers entre l’ordinateur portable et les appareils mobiles.

Le refroidissement est clairement également une priorité, avec quatre paramètres d’alimentation intégrés en plus des options Windows par défaut. Il existe le mode équilibré traditionnel pour les tâches quotidiennes, le mode performance pour les meilleures vitesses lors de l’utilisation de logiciels lourds, le mode froid pour empêcher l’ordinateur portable de chauffer et le mode silencieux qui réduira tout bruit excessif du ventilateur.

Ce dernier est un ajout bienvenu, car l’un des gros inconvénients du dernier HP Envy 13 était ses ventilateurs bruyants – pas idéal si vous travaillez dans un endroit public comme une bibliothèque.

Pour garder l’appareil au frais, le HP Envy 14 est doté d’un capteur thermopile IP, de deux ventilateurs à lame mince avec deux caloducs et d’un logiciel appelé « HP dynamic power », qui répartit l’alimentation entre le CPU et le GPU.

La gamme HP Envy a toujours été au sommet de notre classement des meilleurs ordinateurs portables en tant que puissants polyvalents.Nous avons donc des attentes élevées pour le HP Envy 14 avec ses revendications d’un écran amélioré, de performances solides et d’une longue durée de vie de la batterie. Si HP joue bien ses cartes, cela pourrait être le meilleur Envy que nous ayons vu jusqu’à présent.

L’Envy 14 coûtera entre 999,99 £ et 1399,99 £ au Royaume-Uni et sera disponible en pré-commande à une date non spécifiée en février. Aux États-Unis, le HP Envy 14 sera disponible en janvier à partir d’un prix de départ de 999 $ US sur le site Web HP.

