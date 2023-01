HP dévoile le nouveau Chromebook Premium Dragonfly Pro au CES

HP a annoncé un nouveau Chromebook Dragonfly Pro au CES, bien que le fabricant d’ordinateurs n’ait pas encore précisé combien cela coûterait.

L’Elite Dragonfly de 2022 a commencé à 1 149 $ / 1 299 £ – déjà extrêmement cher pour un Chromebook – mais le nom Dragonfly Pro suggère que ce nouveau modèle coûtera encore plus cher. Le système d’exploitation Chrome de Google est associé depuis longtemps aux ordinateurs portables économiques, mais HP semble déterminé à changer cela.

HP indique que les prix seront disponibles plus près de sa sortie au printemps 2023, la société elle-même étant le seul détaillant confirmé à ce stade.

La plupart des gens auront du mal à justifier plus de 1 000 $/1 000 £ sur un Chromebook, mais HP fait de son mieux pour vous convaincre.

Le Dragonfly Pro dispose d’un écran tactile LCD IPS de 14 pouces, avec une résolution de 2560 × 1600, ce qui lui donne le rapport d’aspect commun de 16:10. HP affirme qu’il peut atteindre un impressionnant 1200 nits à une luminosité maximale, ce qui devrait assurer une excellente visibilité à l’extérieur.

Contrairement à de nombreux ordinateurs portables annoncés au CES, le Dragonfly Pro n’est pas alimenté par le nouveau 13 d’Intel.e-gen processeurs. Vous devrez vous contenter du Core i5-1235U de l’année dernière, bien que 16 Go de RAM DDR5 rapide et un SSD de 256 Go signifient que les performances devraient toujours être solides.

L’absence d’un GPU dédié n’est pas une surprise, mais il convient de noter que l’appareil utilise les graphiques intégrés UHD d’Intel plutôt que le dernier et le meilleur Iris Xe. En cas de doute, le Dragonfly Pro n’est pas adapté aux charges de travail exigeantes telles que les jeux ou le montage vidéo.

CV

HP affirme que la batterie de 51,3 Wh vous procurera une “autonomie d’une journée”, sur la base de tests internes avec le power_LoadTest de Chrome OS. Cela vise à simuler une utilisation dans le monde réel, mais rien ne garantit que l’appareil durera une journée de travail complète avec une seule charge.

Heureusement, la charge rapide de 96 W signifie que vous pouvez vous attendre à 50 % de batterie en seulement 30 minutes de branchement. Cela repose sur l’un des quatre ports USB-C de l’appareil, mais malheureusement, il n’y en a pas d’autres. Étant donné que l’appareil mesure 17,7 mm d’épaisseur, il y avait sûrement de la place pour USB-A ou HDMI.

Parmi les autres caractéristiques à noter, citons une caméra frontale de 8 mégapixels, un clavier pleine grandeur rétroéclairé RVB et quatre haut-parleurs réglés par Bang & Olufsen, le tout dans un châssis de 1,5 kg.

Ces spécifications signifient que le Dragonfly Pro est l’un des rares Chromebooks à être inclus dans la plate-forme Evo d’Intel. D’autres exigences telles que les cadres minces, la sortie de veille instantanée et la prise en charge de Thunderbolt 4 sont toutes présentes sur l’appareil.

Mais à part le prix, si vous achetez cet ordinateur portable, vous serez satisfait de Chrome OS. C’est une excellente option pour les bases, mais la plupart des applications tierces les plus populaires ne sont pas prises en charge.

Libellule Pro (Windows 11)

Si vous aimez le design du Dragonfly Pro Chromebook mais que vous préférez quelque chose qui exécute Windows, HP a ce qu’il vous faut. Cette version standard a Windows 11 Home préinstallé à la place, mais il existe quelques autres différences clés qu’il convient de connaître.

Le plus notable est un changement de processeur, ce qui signifie que le Dragonfly est alimenté par le Ryzen 7 7736U d’AMD, de la série Ryzen 7000 qui est également attendue au CES. Il utilise donc des graphiques intégrés Radeon, tandis que vous pouvez augmenter la RAM à 32 Go si vous le souhaitez.

Cet écran de 14 pouces est limité à 400 nits de luminosité ici, mais vous gagnez en verre Gorilla Glass NBT plus durable et en faible luminosité bleue. La webcam tombe à 5Mp, mais elle prend en charge le déverrouillage du visage Windows Hello (via un capteur IR séparé) et vous obtenez un capteur d’empreintes digitales.

CV

Nous ne devons pas non plus oublier la plus grande batterie de 64,6 Wh, qui, selon HP, vous offrira jusqu’à 16 heures de lecture vidéo ou 12,5 heures de streaming sans fil. L’adaptateur 96W et la revendication de 50% en 30 minutes sont toujours là, et encore plus impressionnants compte tenu de la plus grande capacité. Mais les ports sont encore frustrants limités à USB-C.

HP dit qu’il ne révélera pas non plus le prix avant la disponibilité du Dragonfly Pro au printemps 2023, mais ces spécifications suggèrent qu’il sera encore plus cher que le Chromebook.

Les deux appareils valent la peine d’être pris en compte pour les consommateurs, mais la gamme Dragonfly est techniquement destinée aux utilisateurs professionnels. C’est particulièrement vrai du nouveau Dragonfly G4, qui vous permet d’utiliser simultanément les caméras avant et arrière.

Ailleurs, les derniers processeurs Intel font leur chemin dans la dernière itération de l’ordinateur portable de jeu Omen 17, qui commencera à 1 199 £ à son arrivée en février. Il existe également deux nouveaux EliteBooks, avec un choix de version 1040 G10 standard (à partir de 1 349 £) et de version convertible x360 (à partir de 1 399 £), toutes deux prévues pour un lancement en mai.

Cependant, il n’y a pas encore de prix confirmé pour aucun des nouveaux appareils en dehors du Royaume-Uni.

