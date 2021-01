HP a annoncé un certain nombre d’appareils au CES 2021, tous destinés aux personnes qui doivent travailler à domicile pendant la pandémie actuelle.

À commencer par les deux nouveaux ajouts à la gamme de convertibles HP Dragonfly. Les HP Elite Dragonfly G2 et Elite Dragonfly Max sont tous deux légers, peuvent se convertir en tablette et offrir des écrans de 13,3 pouces, des processeurs Intel de 11e génération, une prise en charge 5G et 4G LTE en option et une technologie de suivi des tuiles intégrée.

Le HP Elite Dragonfly Max dispose d’un écran 1080p (le non-Max est configurable jusqu’à 4K), d’une webcam 5MP avec capteur IR, de quatre microphones à large matrice et de la possibilité de désactiver complètement la webcam. L’Elite Dragonfly G2 a l’option d’un Intel 11th Gen i3, i5 ou i7, tandis que l’Elite Dragonfly Max a le choix entre i5 et i7. Les deux peuvent être configurés avec jusqu’à 32 Go de RAM, 2 To de stockage SSD M.2 et avoir un port de chargement USB-C 3.1, deux USB-C Thunderbolt 3 et un seul port HDML 1.b.

Les HP Dragonfly G2 et Elite Dragonfly Max seront livrés plus tard ce mois-ci. HP n’a pas annoncé de prix, mais la fourchette se situe généralement autour de 1500 dollars.

HP a également annoncé une nouvelle paire d’écouteurs véritablement sans fil. Les écouteurs sans fil HP Elite ont un réglage audio personnalisé, une annulation active du bruit et des préréglages de situation sonore. Ils offrent une connexion transparente entre les appareils via leur application Windows 10, iOS ou Android – cela vous permet de basculer entre une conférence téléphonique et la musique en un instant.

Les écouteurs sans fil HP Elite devraient commencer à se vendre en avril. Ils seront disponibles sous forme de pack pour le HP Elite Dragonfly Max ou à un prix autonome de 199 $.

HP a fait plusieurs autres annonces au CES 2021. Le HP Elite Filio est un concurrent de Surface Pro avec un écran FullHD 16:10 de 13,5 pouces. Il fonctionne sur la plate-forme Gen 2 Snapdragon 8cx avec 5G intégré et prend en charge jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le poids est de 1,29 kg et HP promet une autonomie d’une journée pour le travail et 24 heures de lecture vidéo.

HP apportera l’Elite Folio dans les rayons des magasins en février.

Pour compléter les annonces CES de HP, quatre ordinateurs portables – HP EliteBook x360 1030 G8, HP EliteBook x360 1040 G8, HP Elite x2 G8 et HP ENVY 14, ainsi qu’une gamme de moniteurs, une souris sans fil et un sac à dos de voyage.

