Alors que la pandémie COVID 19 a forcé les gens à travers le monde à l’intérieur, beaucoup ont adopté le jeu et l’e-sport pour passer le temps à l’intérieur et, dans certains cas, pour gagner leur vie à une époque par ailleurs incertaine, faisant du jeu une industrie beaucoup plus grande qu’auparavant. la pandémie. De nombreux tournois Esports ont eu lieu dans un passé récent et ont également été annoncés (sinon plus) dans un proche avenir. Afin de promouvoir la culture du jeu sur PC en Inde, HP a annoncé aujourd’hui les premières bourses Esports Gold Quest au Omen FanFest 2020.

La bourse Esports Gold Quest est un programme qui fournit aux joueurs le soutien financier, l’équipement, les compétences et l’exposition nécessaires pour les aider à rivaliser sur la scène mondiale et à devenir de futures stars de l’esport. HP a déclaré qu’il reconnaissait la nécessité de fournir aux joueurs indiens les bons outils et conseils pour que l’e-sport devienne un phénomène mondial. Les bourses esports Gold Quest sélectionneront trois candidats et leur offriront une bourse annuelle d’une valeur de Rs 12 lacs chacun, qui comprendra un kit Esports complet d’Omen, une gamme d’ordinateurs de jeu HP, un salaire mensuel de Rs 50000 et un stage de formation international. La bourse sera ouverte aux candidats indiens âgés de 16 à 20 ans.

La bourse commencera à être déployée en janvier 2021 et les sélections finales auront lieu en juin 2021. Elle a été annoncée au Omen FanFest qui tentait de rassembler des personnalités influentes du monde de l’esport, de la culture contemporaine et des amateurs de jeux sur une scène commune. HP affirme que l’Omen FanFest célèbre le jeu sur PC d’une manière jamais vue auparavant.