Hozier, « Too Sweet », jouera au Gorge Amphitheatre vendredi

Andrew John Hozier-Byrne, plus connu sous le nom de Hozier et originaire d’Irlande, a connu son premier succès avec la sortie de « Take Me to Church » en 2013. Le titre est devenu un énorme succès mondial et a été certifié 13 fois disque de platine.

Vendredi soir, Hozier montera sur la scène de l’amphithéâtre Gorge.

De ses trois albums et de ses multiples EP, une grande partie du son de Hozier dérive d’influences folk, soul, blues, rock et R&B avec des thèmes de spiritualité, de questions sociales et d’introspection.

Parmi ses chansons les plus populaires, citons « Jackie and Wilson », « Eat Your Young », « Almost (Sweet Music) », « Work Song », ainsi que les singles de 2024 « Too Sweet » et « Nobody’s Solder ».

L’auteure-compositrice-interprète Allison Russell assurera actuellement la première partie de son dernier album, « Unreal Unearth Tour », vendredi. Russell a rejoint Hozier sur le titre « Wildflower and Barley » de son EP « Unheard » de mars.

Les billets, de 56 $ à 127 $, sont disponibles via LiveNation pour le concert de 19h30.