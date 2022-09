Hoxton Home est là où se trouve le cœur – Kelowna Capital News

– Paroles de Sean McIntyre Photographies de Don Denton

S’il y avait un doute sur les perspectives des bons magasins de briques et de mortier à l’ancienne dans un monde pas tout à fait post-pandémique, il suffit de jeter un coup d’œil à l’OCQ émergent de Nanaimo.

Les boutiques spécialisées, les services communautaires, les restaurants innovants et les cafés chaleureux du quartier de la vieille ville ont insufflé une nouvelle vie au cœur du centre-ville de Nanaimo, ce qui en fait un incontournable pour les voyageurs de passage et une destination de choix pour les excursionnistes venant de toute l’île de Vancouver. et le Lower Mainland.

“Nous pensons que le fait d’avoir des endroits où les gens peuvent se promener, prendre un café, déjeuner, faire l’épicerie, s’asseoir dans le parc et faire du shopping est extrêmement important pour notre bonheur au quotidien”, déclare la propriétaire de l’entreprise Sara Edge, qui a ouvert Hoxton Home dans le quartier avec son conjoint Daniel Martin en avril dernier. « Le quartier de la vieille ville de Nanaimo a un esprit indépendant dont nous voulions faire partie. Il compte un nombre croissant de personnes partageant les mêmes idées qui s’efforcent de façonner la ville dans laquelle elles veulent vivre.

Le jeune couple fait partie de la récente vague de migrants énergiques, inspirés et entreprenants sur l’île de Vancouver, qui donnent forme à la région en rapide évolution. Attirés par le mode de vie insulaire, ces nouveaux arrivants visent à favoriser le développement communautaire et commercial tout en favorisant le respect des valeurs humaines intégrales.

À cette fin, Sara et Daniel prennent grand soin de s’assurer que la décoration intérieure élégante et fonctionnelle et les accessoires personnels trouvés dans leur boutique sont fabriqués en tenant compte des impacts sociaux et environnementaux. Qu’il s’agisse d’une table à manger en chêne massif non traité ou d’une serviette de plage en lin 100 % européen, le couple vise à fournir aux acheteurs les mêmes produits intemporels et non jetables qu’ils choisissent dans la maison familiale.

“Nous voulons que les produits soient à la fois beaux et utiles”, déclare Sara. “Dans notre société moderne, nous remarquons que nous sommes souvent coincés dans des routines et avons tendance à passer à côté de la beauté du moment où nous sommes. Nous croyons qu’en vivant avec intention et en nous entourant d’objets qui reflètent cela, nous sommes capables d’obtenir plus de l’expérience quotidienne.

La nouvelle boutique allie une esthétique épurée et décontractée à des éléments de caractère incarnés par les éléments patrimoniaux du quartier. Le design minimaliste est partagé par de nombreux produits trouvés en magasin et figure en bonne place dans la conception du site Web de l’entreprise.

Le choix de procéder avec un modèle commercial hybride vitrine-en ligne est né du désir de Sara et Daniel de reconnaître l’importance des relations en face à face dans la construction de la communauté, tout en soulignant l’importance économique de forger une présence en ligne dans le monde de la vente au détail d’aujourd’hui.

Hoxton Home tire son nom d’un quartier branché de l’est de Londres réputé pour ses boutiques et restaurants indépendants ainsi que pour sa scène artistique bohémienne animée. Tout comme l’OCQ lui-même, Hoxton représente le potentiel de ce qui est possible dans un paysage urbain post-industriel. Le couple se rend fréquemment à Londres pour rendre visite à la famille de Sara. C’est au cours de ces voyages qu’ils forment la vision qui les aide à remodeler le paysage commercial de Nanaimo.

“Une partie de ce qui alimente une grande partie de l’inspiration originale pour ouvrir Hoxton Home est le fait que la plupart des zones commerciales de Nanaimo sortent de l’autoroute et sont principalement des magasins à grande surface”, déclare Daniel. “Nous étions définitivement plus attirés par l’ambiance du quartier.”

Cette ambiance de quartier explique en grande partie pourquoi Sara et Daniel ont déménagé de Vancouver à Nanaimo il y a environ deux ans. Daniel, qui a passé de nombreux étés de sa jeunesse sur l’île, dit que le temps passé de ce côté de la mer des Salish a joué un grand rôle dans la formation de sa perspective et de ses attitudes.

« Nous avons toujours su que nous voulions éventuellement déménager ici », dit Sara. “COVID a définitivement accéléré le mouvement.”

Comme tous ceux qui ont fait le déplacement peuvent certainement en témoigner, la transition a eu ses défis. Le couple admet qu’il y a quelques ajustements aux routines quotidiennes sans avoir toutes les commodités et options de la vie dans une grande ville. Sara et Daniel ont passé deux ans à construire un loft à faible encombrement non loin du magasin et ont progressivement déplacé leur attention des lumières des grandes villes vers les nuits calmes des îles.

“L’île force plus d’équilibre et nous en sommes très reconnaissants”, dit Sara. “Chaque jour, nous nous réveillons et regardons par la fenêtre sur l’océan, nous parcourons les nombreux sentiers magnifiques avec notre chien, nous sommes à moins de cinq minutes de l’accès à la plage, où nous nageons souvent. Dan prépare des dîners incroyables que nous apprécions sur notre terrasse et nous passons beaucoup de temps en famille.

“L’île a tellement à offrir en ce qui concerne la nature”, dit Sara. “Nous apprenons de nouvelles façons d’embrasser ce côté de nous-mêmes.”

