Howland lance un nouveau parcours de cross-country | Actualités, Sports, Emplois

HOWLAND — Le temps pluvieux n’a pas empêché les coureurs de la région de participer à la compétition de cross-country de la All American Conference samedi matin. Même si les conditions n’étaient pas idéales, c’était le début du nouveau parcours à Howland Park.

«Je l’ai en quelque sorte conçu» a déclaré l’entraîneur des garçons de Howland, Dan Libert. « Nous avons passé beaucoup de temps à travailler dessus, à le nettoyer, à préparer le parcours. Tout était en très bon état jusqu’à la pluie. Nous l’avons eu parfaitement vendredi. C’est devenu un peu boueux et glissant. Mais ça tient encore assez bien aujourd’hui.

Le parcours a suffisamment bien résisté pour que Brock Farris, senior de Boardman, remporte la première place chez les garçons avec un temps de 15:53.

« C’était amusant, » » dit Farris. « La météo n’était pas idéale. Il y a beaucoup de bons coureurs dans cette conférence. C’était donc une belle victoire. Il y avait des endroits où je glissais et glissais. J’ai failli tomber plusieurs fois. C’était amusant parce que cette course semblait plus stratégique.

Boardman a terminé premier au classement général devant Canfield, et l’entraîneur John Phillips était heureux pour ses seniors.

« Cette course a été beaucoup plus difficile que prévu. » dit Phillips. «Crédit à Canfield et à l’entraîneur O’Brien. Ils nous ont vraiment poussés aujourd’hui. C’était pour nos aînés. Ils ont vu Canfield et Fitch remporter cette course au cours des trois dernières années. Ils ont travaillé dur pour remettre notre programme à sa place. C’était pour eux. Ils l’ont mérité et ont dirigé l’équipe toute la saison.

Farris a devancé Blake Baker, senior de Canfield, qui a terminé deuxième avec un temps de 15:56.

«J’ai terminé premier l’année dernière» dit Boulanger. « J’aurais aimé pouvoir gagner aujourd’hui, mais je me suis battu dur et je ne pouvais pas vraiment demander mieux compte tenu des conditions. S’il n’avait pas plu, je pense que ce parcours serait assez rapide dans une bonne journée. La pluie a rendu certaines parties d’herbe les plus hautes assez boueuses. Cela vous ralentit parce que vous ne parvenez pas à obtenir de la traction avec vos pointes.

L’entraîneur de Canfield, Eric O’Brien, a été impressionné par le nouveau parcours.

« Cela pourrait être un parcours très rapide » il a dit. « Malheureusement, la météo n’a pas coopéré aujourd’hui. Compte tenu de la quantité de pluie que nous avons eue, le parcours a très bien résisté. J’espère qu’ils continueront à faire des courses ici car je pense que c’est un parcours exceptionnel. Tous ceux qui ont travaillé dessus ont fait un excellent travail.

Howland a terminé troisième au classement général devant Austintown Fitch et Warren Harding.

«J’aurais aimé que la pluie retombe» » a déclaré l’entraîneur des filles de Howland, Bill Jones. « Pour la plupart, les choses semblaient plutôt bien se passer. Lily Lisher a terminé deuxième pour nous. Les enfants avaient l’air de s’être bien amusés. »

Gabby Vennetti de Boardman a terminé première avec un temps de 19:50 et sa coéquipière Olivia Brady a terminé troisième chez les filles.

« Nous savions que ce serait un domaine difficile pour nous » a déclaré l’entraîneur des filles de Boardman, Rick Sypert.

« Canfield est une équipe exceptionnellement bonne et elle s’améliore chaque semaine. Nous nous étions entraînés sur le nouveau parcours jeudi, mais la pluie a quelque peu modifié nos plans. Les filles se sont mobilisées aujourd’hui.

Désormais, les séries éliminatoires débutent le week-end prochain.

«Nous sommes dans une bonne position» dit Phillips. « Nous allons devoir apporter notre A-game pour nous qualifier pour les régionales. Cela a été notre objectif toute la saison. À partir de là, nous espérons amener l’équipe à Columbus.

Farris attend avec impatience les séries éliminatoires.

« Je suis vraiment excité, » il a dit. « Nous pouvons amener notre équipe à déclarer pour la première fois depuis une dizaine d’années. Nous avons de grands objectifs et nous espérons les atteindre.

[email protected]







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception