Howie Rose correspond au moment du home run de Pete Alonso et reçoit une ovation debout des joueurs

Alors que l’appel de Howie Rose concernant le coup de circuit de Pete Alonso qui avait sauvé la saison commençait à être diffusé sur le système de sonorisation du joyeux vol charter des Mets de New York au départ de Milwaukee, le diffuseur vétéran a brièvement mis ses mains en coupe contre ses oreilles.

Depuis son siège dans un avion rempli de joueurs et de membres du personnel des Mets, Rose, 70 ans, était embarrassée. Aucun diffuseur, dira-t-il plus tard, ne souhaite être présent pendant que les gens écoutent leurs paroles. C’est bizarre. Inconfortable. C’est vrai, quelle que soit la qualité de l’appel, et celui de Rose était épique.

« Je voulais ramper sous le siège pendant que cette chose jouait », a déclaré Rose.

Ils ont joué @HowieRosedans l’avion et c’était ÉPIQUE ! #LGM pic.twitter.com/JBU3udddBl – x – Mets de New York (@Mets) 4 octobre 2024

Au lieu de cela, Rose se leva. Vous voyez, si Rose avait continué à se boucher les oreilles avec ses mains, il aurait peut-être réussi à bloquer ses mots. Mais il n’avait aucune chance face à l’ovation bruyante des joueurs à l’arrière de l’avion. Ils ont hué et crié, applaudi si fort pour Rose et lui ont fait une standing ovation.

«Je voulais le reconnaître», a déclaré Rose. « Je voulais vraiment embrasser Pete parce que c’est un gars que je connais depuis son arrivée. »

Après que Rose se soit levé de son siège et ait regardé vers l’arrière de l’avion, il a salué les joueurs. Il montra la direction d’Alonso. Puis Rose a fait quelque chose qu’il n’avait jamais fait auparavant. Il s’est dirigé vers les derniers rangs, où résident les joueurs.

Généralement, dans l’avion d’une équipe de baseball, les joueurs et le groupe de voyage (qui comprend les diffuseurs de radio et de télévision) sont cordiaux, mais il existe une compréhension inhérente de l’espace. Comme l’a dit Rose, les parties de l’avion pourraient tout aussi bien avoir des codes postaux différents. Pas tard jeudi soir.

« Dans des circonstances normales, cela n’arriverait jamais », a déclaré Steve Gelbs, journaliste de terrain des Mets du SNY. « Mais dans ce cas-ci, cela aurait été bizarre si cela ne s’était pas produit. »

À chaque rangée passée par Rose, il recevait une tape dans le dos ou un high five. Lorsqu’il a atteint Alonso, Rose s’est penchée et lui a dit simplement: « Je suis vraiment, vraiment heureuse pour toi. »

« En une seule phrase », a déclaré Rose, « je voulais qu’il sache que je suis dans son coin. »

C’est Rose. Il n’en fait pas trop. Il n’est pas obligé. Il comprend les moments. Et il les résume avec un mélange de bon goût de mots, d’observations et d’émotions justes.

« C’était la soirée de Pete et de l’équipe, mais Howie l’a amélioré », a déclaré Gelbs. « Il y avait tellement d’amour et d’appréciation sincères pour la capacité de Howie à fournir la bande originale parfaite à un moment historique de la franchise. »

Avec les Mets suintant les vibrations de Team of Destiny, Rose a livré jeudi soir, présentant un tutoriel sur l’art d’appeler un grand jeu.

Rose a tout compris. Et cela veut dire quelque chose. Quelques jours plus tôt, lors d’un autre appel étonnant, Rose a capturé l’aura du home run de Franciso Lindor qui a aidé les Mets à décrocher une place en séries éliminatoires. Alors que les fans le rejouaient encore et encore avec admiration, Rose était quelque peu contrariée d’avoir négligé de mentionner Michael Harris II escaladant le mur. Oui, c’est le genre de détail, le genre de niveau vers lequel Rose progresse lorsqu’elle passe ces appels. C’est un perfectionniste.

L’appel d’Alonso était peut-être parfait. Avant le coup de circuit, Rose avait présenté l’idée de la saison des Mets comme un « conte de fées ». Il se souviendrait d’utiliser à nouveau ce mot. Lors de l’appel, il a mentionné le voltigeur des Brewers, Sal Frelick, sautant contre le mur. L’émotion est ressortie à vif. Il l’a qualifié avec précision de home run le plus mémorable d’Alonso. Il a capturé l’émotion d’Alonso lorsqu’il dirigeait les bases. Il a relayé le score dans le pandémonium. Il a reconnu la rareté de voir tout le monde « sortir » de l’abri des Mets. Il a partagé la scène au marbre. Puis Rose a conclu en disant: « Pete Alonso continue cette saison de conte de fées avec le swing de conte de fées de sa carrière – 3-2 New York! »

C’est peut-être l’appel radio le plus parfait que j’ai jamais entendu, via le grand Howie Rose. pic.twitter.com/AepTdRqm2c – Jeff Passan (@JeffPassan) 4 octobre 2024

Alonso a aidé les Mets à participer à la série de divisions de la Ligue nationale, qui débute samedi contre les Phillies de Philadelphie. Le moment a instantanément rejoint la liste des tous les temps de la franchise. Derrière beaucoup d’entre eux se cache Rose.

« C’est vraiment une affaire de journaliste », a déclaré Rose. « J’ai la responsabilité de le faire de manière succincte, précise et, espérons-le, dans le meilleur des cas, avec une certaine éloquence. Et vous savez, quand j’ai écouté, je pense qu’aussi ému que je l’étais, je pense que j’ai coché toutes les cases que je voulais cocher.

Un euphémisme prévisible, bien sûr. Rose l’écrasa. En quelques heures, des extraits de l’appel ont ricoché sur les réseaux sociaux, accumulant des milliers de partages.

Plus que tout autre sport, le baseball offre aux diffuseurs d’équipe le plus de chances de se connecter avec le public, que ce soit à la maison, dans un bureau ou dans la voiture.

La connexion démarre au printemps et dure tout l’été. Puis, en octobre, ce lien est brusquement rompu. Pour les séries éliminatoires, les émissions nationales remplacent celles produites localement, et les voix qui guident les fans pendant la majeure partie de la saison se taisent. C’est le cas à la télévision.

Mais ce n’est pas le cas à la radio. C’est pourquoi Rose, une voix familière aux New-Yorkais, était derrière le micro pour l’un des moments les plus mémorables de l’histoire de la franchise.

« Quand c’est bien fait », a déclaré Rose, « c’est de l’art. »

Avant que l’appel de Rose ne soit rediffusé sur le système de sonorisation de l’avion, de nombreuses personnes, dont le président des opérations baseball des Mets, David Stearns, et le manager Carlos Mendoza, se sont approchés de lui, non seulement pour le féliciter pour l’appel, mais également pour le remercier.

Rose est restée l’une des praticiennes les plus raffinées de la radio. Il appelle les Mets play-by-play à la radio ou à la télévision depuis 1995. En 2022, Rose a commencé à réduire son emploi du temps, suite à des problèmes de santé. Rose, originaire de New York, qui a grandi en tant que fan des Mets et qui sert essentiellement d’encyclopédie ambulante de la franchise, considère la course de cette année comme spéciale. Les Mets continuent de se montrer à la hauteur. Rose continue de les assortir. Les fans du club ne voudraient pas qu’il en soit autrement.

« Ils savent que je suis investi, et cela fait de nous des âmes sœurs », a déclaré Rose. « Et ce qui est plus important que cela, c’est qu’avec le temps, et évidemment je fais ça depuis longtemps, j’ai construit le genre de confiance qui me permet de dire quelque chose, que ce soit critique ou non. » ou opiniâtre de quelque manière que ce soit, et sachez que l’auditeur comprend d’où je viens. Je n’essaie pas de les vendre à découvert ou de leur vendre une marchandise. Je le dis simplement tel que je le vois, et ils me font confiance. Et l’avantage supplémentaire que j’ai, c’est que je suis émotionnellement investi dans cette équipe parce que j’étais fan d’elle dès le premier jour. Et beaucoup de ces fans diront qu’ils le sont depuis leurs premiers souvenirs de baseball. Encore une fois, j’aime utiliser l’expression « nous sommes des âmes sœurs ».

(Photo de Pete Alonso après son home run du match 3 : Patrick McDermott / Getty Images)