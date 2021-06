Howie Mandel taquine la blessure de Simon Cowell, découvre le prochain BTS ?

Simon Cowell dit Bye Bye Bye à un « terrible » boys band.

Bien que Cowell ait déclaré que son « rêve » pour la saison 16 de « America’s Got Talent » était de trouver « un groupe incroyable », il n’a pas eu beaucoup de chance avec le boys band Larger Than Life.

« Je m’arrêterais tout de suite honnêtement », a déclaré Cowell au groupe, composé de quatre membres âgés de 30 à 39 ans. « Sans être impoli… c’est déjà assez dur quand tu es bon mais quand tu es terrible, c’est juste… je dis ça pour être gentil. J’abandonnerais simplement. »

Et Cowell connaît une chose ou deux sur les groupes de garçons et de filles à succès après avoir découvert One Direction et Fifth Harmony sur « The X Factor ».

Bien qu’ils aient reçu un X rouge de Cowell, Heidi Klum et Howie Mandel lors de leur mélange de « Larger Than Life » de Backstreet Boys et de « Tearin’ Up My Heart » de NSYNC, ils ont été encouragés par Sofía Vergara à ne pas abandonner « si cela rend heureux. » Elle a ajouté : « continuez à le faire pour vous-même… pour vos amis ou votre famille »

Cowell a riposté : « Je ne le ferais même pas pour mes amis. » Aie.

Cowell a obtenu son souhait de deux actes différents à des milliers de kilomètres en Asie de l’Est.

Il a appelé UniCircle Flow, un groupe de danseurs de monocycle du Japon, « l’un des actes les plus uniques et les plus incroyables que nous ayons vus sur » America’s Got Talent « au fil des ans ».

Cowell a ajouté: « Je suis absolument époustouflé par cela. C’était sensationnel. »

Mandel a pris le moment de se moquer de Cowell, qui s’est cassé le dos dans un accident de vélo électrique début août.

« Quel bel exemple pour Simon Cowell de voir même avec une seule roue, vous êtes capable d’équilibrer », a déclaré Mandel. « Je ne sais pas si vous savez ce qui lui est arrivé sur deux roues. Ce n’était pas une danse. » Aïe double.

Korean Soul pourrait-il être le prochain BTS ? Le groupe de quatre membres l’espère bien. Sooyong Yoon a déclaré: « Nous aimerions être célèbres comme BTS… Nous voulons vraiment être des stars de la pop. »

Cowell a qualifié Korean Soul, un groupe de K-pop de Corée du Sud, « l’une des meilleures auditions que nous ayons eues » mardi après une interprétation angélique de « All My Life » de K-Ci et JoJo.

Klum a déclaré qu’ils sonnaient « super soyeux, lisses », tandis que Mandel a demandé: « Qu’est-ce qui dans la culture coréenne fait tant de gens talentueux? »

Mais le chanteur Nightbirde n’a pas eu besoin de compagnons de groupe supplémentaires pour captiver les juges.

La native de l’Ohio, qui a « 2% de chances de survie » avec « un cancer dans les poumons, la colonne vertébrale et le foie », a partagé son parcours à travers sa chanson originale, « Je vais bien ».

Elle a reçu une ovation debout. Mandel a qualifié sa performance de « la chose la plus authentique cette saison ». Vergara l’a qualifié de « puissant et sincère », et Klum a déclaré que la voix de Nightbirde lui avait donné « des frissons ».

Cowell s’est étouffée lors de sa critique, disant que sa chanson « m’a vraiment touché ».

« Il y avait quelque chose à propos de cette chanson après que vous nous ayez simplement dit ce que vous traversiez », a déclaré Cowell, retenant ses larmes. « Il y a eu de grands chanteurs cette année et je ne vais pas vous dire oui, je vais vous donner autre chose. »

Cowell a frappé son Golden Buzzer tant convoité. Nightbirde a profité de l’occasion pour dire à tout le monde que « vous ne pouvez pas attendre que la vie ne soit plus difficile pour décider d’être heureux ».

Elle a ajouté : « J’ai 2% de chances de survie, mais 2% n’est pas 0%. Deux pour cent, c’est quelque chose et j’aimerais que les gens sachent à quel point c’est incroyable. »

Les auditions « AGT » se poursuivent la semaine prochaine à 8 h HNE/PST sur NBC.