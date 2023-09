Howie Mandel, juge de « America’s Got Talent », explique pourquoi il « adopte l’IA »

Alors qu’une grande partie d’Hollywood se méfie de l’intelligence artificielle, Howie Mandel n’a pas de telles craintes.

Le juge de « America’s Got Talent » a déclaré à Fox News Digital : « J’adopte l’IA. J’ai l’IA dans mon bureau. »

Il a poursuivi en expliquant : « Je travaille avec une entreprise qui crée un proto, on l’appelle, c’est une entreprise d’hologrammes qui le fait. Et j’aime la possibilité de faire plus de choses que je ne peux faire et d’être dans plus d’endroits. que je ne peux l’être avec l’utilisation de la technologie.

Le comédien souhaite cependant une certaine réglementation en matière d’IA.

« Je pense que tant que nous avons le droit de posséder et de tirer profit des images et du matériel que nous avons suscités ou qui nous ressemblent, alors il n’y a pas de problème avec l’IA », a-t-il déclaré.

Mandel a également fait une comparaison entre l’IA et d’autres technologies qui ont façonné le divertissement, comme la télévision, qui était initialement décriée comme quelque chose qui remplacerait complètement le travail sur scène et au cinéma, mais qui coexiste désormais en conjonction avec ces médias.

« Je pense que l’IA est ce qu’est devenue la télévision », a-t-il déclaré.

Le juge « AGT » de Mandel, Simon Cowell, n’est pas d’accord.

Cowell a déclaré la semaine dernière à Fox News Digital qu’il n’était « pas un fan » de l’IA, ajoutant que « tout ce qui la simule est pour moi un peu un problème ».

Plus tôt cette année, des experts se sont entretenus avec Fox News Digital au sujet de leurs inquiétudes quant au fait que la créativité humaine pourrait être remplacée par l’IA.

Ryan Steelberg, co-fondateur et PDG de la société de technologie d’intelligence artificielle Veritone, étroitement liée à l’intelligence et au divertissement, a déclaré que les créatifs devraient s’inquiéter de la technologie, mais pas par peur.

« Je dirais que les gens des arts créatifs devraient s’inquiéter », a-t-il déclaré à Fox News Digital en mai. « Je souhaite nuancer ce que signifie « préoccupation ». Je pense qu’ils doivent être ouverts et s’assurer qu’ils sont pleinement informés, autant que tout le monde, des capacités réelles de ces nouveaux outils. »

D’autres ont souligné que l’IA ne peut pas remplacer complètement la créativité humaine.

« Il n’y a aucun bouton sur lequel vous appuyez pour faire sortir Harry Potter », a déclaré précédemment John Attanasio, PDG et co-fondateur de Toonsta. « Pensons-nous qu’une IA sera impliquée dans le prochain « Toy Story » ? Certainement. Mais nous ne pensons pas que cela se fera sans contribution ou interaction humaine. »

La créativité humaine est pleinement exposée chaque semaine dans « America’s Got Talent », qui, selon Mandel, est « une aventure visuelle et sonore que j’aime faire chaque semaine ».

« La beauté de ceci est que ce sont les montagnes russes les plus amusantes que l’on puisse monter dans le monde du divertissement », a-t-il déclaré. « J’adore les flips, les collines et les dénivelés, et parfois il y a juste une petite partie ennuyeuse – c’est ce spectacle. »

Il a également abordé les cas où le public ou les candidats pourraient considérer les juges comme « méchants » ou « durs ».

« Nous sommes simplement honnêtes. Et c’est ce que c’est », a déclaré Mandel. « Cette émission est la plus grande émission de talents à la télévision, le prix est d’un million de dollars.

« Quand quelqu’un est en compétition pour gagner ce million de dollars… nous ne sommes pas là pour complimenter faussement quelqu’un, nous sommes là pour vous donner [our] saisir. Surtout à ce stade. Je ne vote plus. Je n’ai pas mon mot à dire si quelqu’un passe à autre chose ou reste dans le jeu, je peux juste vous dire comment je réagis. »

Mandel a noté que parfois des critiques plus sévères peuvent aider un acte à se démarquer de la concurrence de manière inattendue.

« Parfois parce que j’ai réagi, et je ne le fais pas dans cet esprit, mais parfois, si je donne à quelqu’un ce qu’il croit être une critique négative sur ce qu’il a fait, la réaction est également positive pour lui, les gens veulent me le montrer. « Je me trompe, et ensuite ils votent pour eux. Ce n’est donc pas une si mauvaise chose de m’entendre dire : ‘Je ne vois pas cela digne d’un million de dollars' », a-t-il déclaré.

