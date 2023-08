Howie Mandel double la blague de Sofia Vergara : « À la minute où Joe est parti… c’est le moment de faire de la publicité »

Le juge de « America’s Got Talent » Howie Mandel a été scruté en ligne la semaine dernière après avoir fait une blague aux dépens de Sofia Vergara, attirant l’attention sur son statut de célibataire quelques semaines seulement après qu’elle ait annoncé qu’elle et son mari depuis sept ans, Joe Manganiello, étaient en train de divorcer. .

Mandel a redoublé sa décision de plaisanter sur l’état relationnel de son collègue juge, expliquant à Fox News Digital pourquoi la blague était appropriée.

« J’ai adoré. J’ai adoré ma blague sur Sofia. Et beaucoup de gens m’ont détesté en ligne, je ne sais pas pourquoi. Ils ont dit qu’il était trop tôt pour faire une blague sur le fait qu’elle était célibataire. Je pense que l’année dernière, c’était trop tôt. « Je pense qu’à l’instant où Joe quitte la maison, c’est le moment de faire de la publicité. Ce n’est que mon opinion », a déclaré Mandel.

La semaine dernière, Mandel a taquiné la candidate Brynn Cummings, une jeune ventriloque et mentaliste, après avoir demandé conseil à Heidi Klum pour sa part. Cummings mettait en relation sa marionnette Penelope avec un prétendant potentiel.

« Si j’ai un conseil : si vous recherchez des célibataires éligibles, vous auriez dû parler à Sofía, car elle est sur le marché en ce moment », a-t-il déclaré, au grand choc du public mais à l’amusement de Vergara.

Mandel a déclaré à Fox News Digital que Vergara « a adoré et a ri », lorsqu’il a livré la plaisanterie.

« Et c’est tout ce qui compte. Je me fiche de ce que vous pensez, je me soucie seulement de ce que pense Sofia. Et j’aime Sofia, nous sommes de bons amis et personne n’a plus ri de cette blague qu’elle », a-t-il précisé.

Cette semaine, Vergara a participé à la blague. Après que l’humoriste Ahren Belisle ait plaisanté en disant qu’il voulait une petite amie, en particulier Vergara, l’actrice de « Modern Family » s’est exclamée : « Je suis là… je suis célibataire ! »

Vergara et Manganiello ont annoncé leur divorce en juillet après sept ans de mariage. Dans des documents obtenus par Fox News Digital, Manganiello a cité des « différences irréconciliables » comme motif du divorce.

« AGT », diffusé mardi et mercredi à 20 heures sur NBC, s’échauffe, alors que les tours de qualification font rage. Mandel avait déjà offert son très convoité « Golden Buzzer », qui envoie les candidats directement aux spectacles en direct, au groupe de danse français Murmuration. Après leur performance, Mandel a fait l’éloge de sa sélection.

« Mon ‘Golden Buzzer’ n’aurait pas pu être meilleur. Parfois, vous dites : ‘Oh, ils étaient fantastiques, il y a eu un petit problème, il y avait quelque chose.’ Non, c’était la perfection ultime. Une perfection incroyable, à tous points de vue. Leur apparence, leur façon de jouer… leur choix dans la musique, leur choix dans un message. Tout était si parfait…. J’espère qu’ils continueront, et j’ai hâte de voir, s’ils avaient la chance de continuer, ce qu’ils feraient ensuite. »