Howie Mandel défend Meghan Markle sur les commentaires “Deal Or No Deal” – Hollywood Life

Il y a eu un petit tumulte quand Meghan Markle dit que son temps sur Accord ou pas accord “forcé [me] être tout en apparence et peu de substance “alors qu’elle se tenait près de sa mallette numérotée et qu’elle avait finalement l’impression d’être une” bimbo “dans la série. “Je comprends. je me sentais comme rien [too]”, Howie Mandel Raconté Nous hebdomadaire le 27 octobre. L’ancien animateur de l’émission a déclaré qu’il “[didn’t] pense qu’elle calomnie Accord ou pas d’accord. … Je n’ai jamais vraiment entendu personne se plaindre, et je ne pense pas que Meghan se plaigne. Je pense que Meghan vient de dire qu’elle voulait en faire plus. Ce n’était pas épanouissant pour elle.

Howie, 66 ans, a sympathisé avec Meghan pour ses commentaires sur la façon dont Accord ou pas accord se sentait réducteur et décroissant. “Je comprends parce que – je n’ai jamais dit cela auparavant – mais ils avaient cette pyramide de 26 femmes belles et intelligentes qui se tenaient là, me regardant comme si j’étais un morceau de viande”, a-t-il déclaré. “J’étais au centre, juste vêtu d’un costume, et j’avais l’impression d’être plus que ça. Et ils me regardaient juste, et je n’avais rien à faire. Comme Meghan, Howie a trouvé l’expérience sur Accord manquant. “Et c’est pourquoi j’ai évolué et je suis devenu juge sur L’Amérique a du talent. J’avais juste besoin de plus que d’être un Accord ou pas d’accord héberger.”

Cela dit, Howie a dit que la série était “un excellent environnement de travail” et que Meghan parlait probablement de “ce qui lui passait par la tête” pendant son passage dans la série. “Je ne pense pas qu’il n’y ait jamais eu [any] plaintes de l’un ou l’autre des [other] femmes », a déclaré Mandel. “Et contrairement à la plupart des spectacles jusqu’à ce moment-là, les dames avaient plus à faire. Ils ne se contentaient pas de signaler des cadeaux et d’ouvrir [cases]souvent, ils ont été micro et ils ont eu leur mot à dire.

“Je ne sais pas pourquoi il y a un grand battage”, a déclaré Howie, “sauf que je dois dire que moi, debout avec 26 femmes qui me regardaient, je me sentais comme une bimbo.”

Meghan a fait ses commentaires lors d’un épisode de son podcast Spotify Archétypes. “J’étais reconnaissant pour le travail, mais pas pour ce que je ressentais, ce qui n’était pas intelligent”, a déclaré Markle. “J’étais entourée de femmes intelligentes sur cette scène avec moi, mais ce n’était pas la raison pour laquelle nous étions là. … je n’aimais pas être obligé d’être tout en apparence et peu de substance, et c’est ce que j’ai ressenti à l’époque. Être réduit à cet archétype spécifique : le mot « bimbo ». » Meghan a également allégué qu’une femme de l’équipe de production lui dirait de « l’aspirer » pour paraître plus maigre.

Donna Feldmanune autre ancienne “Briefcase Beauty” sur Accord ou pas accordRaconté HollywoodLa Vie qu’elle “[has] être en désaccord avec ce qui est dit. Pendant mon temps dans la série, ni moi ni personne d’autre avec qui j’ai travaillé n’a jamais été traité comme tel, à mon avis. Cependant, il est important de noter que chacun a sa propre expérience, et je ne peux parler que de la mienne.