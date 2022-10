Howie Mandel défend les commentaires « bimbo » « Deal or No Deal » de Meghan Markle : « Je comprends »

Howie Mandel a défendu Meghan Markle jeudi, une semaine après avoir été critiquée pour avoir déclaré qu’elle se sentait un peu plus qu’une “bimbo” alors qu’elle travaillait comme porte-documents sur “Deal of No Deal”, qu’il animait.

“Je ne pense pas qu’elle diffame ‘Deal or No Deal'”, a-t-il déclaré à US Weekly. “Je ne pense pas que Meghan se plaigne. Je pense que Meghan vient de dire qu’elle voulait en faire plus. Ce n’était pas satisfaisant pour elle.”

La duchesse de Sussex a été critiquée après avoir fait ces remarques sur son podcast “Archetypes” le 18 octobre.

Tout en discutant du stéréotype “bimbo” souvent imposé aux femmes avec Paris Hilton, Meghan a déclaré dans le jeu télévisé qu’elle repenserait à son stage à l’ambassade des États-Unis en Argentine et qu’elle était appréciée pour son “cerveau”. Dans “Deal or No Deal”, “j’étais appréciée pour quelque chose de tout à fait le contraire”, a-t-elle déclaré.

L’ancienne collègue porte-documents et star de “Real Housewives” Claudia Jordan a contesté les affirmations de Meghan, écrivant sur son histoire Instagram, “Deal or No Deal ne nous a jamais traités comme des bimbos. Nous avons eu tellement d’opportunités à cause de cette émission.”

Elle a ajouté: « Pour plus de clarté – oui, obtenir un poste de mannequin dans un jeu télévisé n’est pas nécessairement une question d’intellect, mais chaque émission, les producteurs exécutifs ont choisi cinq modèles avec les personnalités les plus extraverties et les plus amusantes sur lesquelles placer des micros, sur lesquels ils savaient qu’ils s’engageraient avec les concurrents.”

Le co-animateur de “View” Whoopi Goldberg a également contesté les remarques de Meghan, en disant: “Quand vous êtes un artiste, vous prenez le concert.”

Elle a ajouté : “C’est la télé, bébé. Mais qu’est-ce que tu pensais que tu allais faire ? Tu sais que c’était ça l’émission.”

Mandel a dit qu’il comprenait de quoi parlait Meghan.

“Je comprends”, a-t-il déclaré à US Weekly, “je me sentais comme rien et c’est pourquoi j’ai évolué et je suis devenu juge sur” America’s Got Talent. “J’avais juste besoin de plus que d’être un hôte” Deal or No Deal ” .”

Le comédien a déclaré qu’il se sentait également comme une “bimbo” dans l’émission. “Je ne sais pas pourquoi il y a un grand battage [about Meghan]sauf que je dois dire que me tenir là avec 26 femmes qui me regardaient me donnait l’impression d’être une bimbo.”

Il a ajouté : “Je n’ai jamais dit ça auparavant, mais ils avaient cette pyramide de 26 femmes belles et intelligentes qui se tenaient là, me regardant comme si j’étais un morceau de viande. J’étais au centre, juste vêtu d’un costume et J’avais l’impression d’être plus que ça.”

Meghan a dit qu’elle était “reconnaissante pour le travail” alors qu’elle poursuivait sa carrière d’actrice, “mais pas ce que ça m’a fait ressentir, ce qui n’était pas intelligent”.