Howie Mandel défend la blague de Sofia Vergara sur sa vie de célibataire : « Elle est fraîche, les amis »

Le juge de « America’s Got Talent », Howie Mandel, soutient pleinement Sofia Vergara dans sa vie de célibataire.

Au cours de l’épisode en direct de mardi soir, Mandel a évoqué le nouveau style de vie de célibataire de Vergara après qu’elle et Joe Manganiello ont annoncé leur divorce en juillet. Joe et Sofia ont été mariés pendant sept ans.

La blague est survenue après que Brynn Cummings, une jeune ventriloque et mentaliste, ait choisi Heidi Klum pour « installer » sa marionnette, Penelope, avec un petit ami.

Après que Cummings ait terminé sa performance, Mandel l’a applaudie avant de dire : « J’ai encore un conseil à vous donner : si vous recherchez des célibataires éligibles, vous auriez dû parler à Sofía, car elle est sur le marché en ce moment.

LA JUGE ‘AGT’ SOFIA VERGARA BLAGUE SUR ÊTRE ‘INSÉCURISÉE’ AUTOUR DE LA JUGE ‘SUPERMODEL’ HEIDI KLUM

Vergara a poussé une forte acclamation et a levé les mains en l’air après la blague de Howie.

L’animateur Terry Crews est intervenu en plaisantant : « Non, nous ne faisons pas ça ici ! »

Klum a terminé le segment en remerciant Brynn pour sa performance. « Eh bien, merci de m’avoir choisie. Je pense que j’ai fait un travail fantastique, et vous aussi », a-t-elle déclaré.

Brynn a déclaré à Fox News Digital : « En gros, nous avons choisi Heidi pour choisir Penelope comme petit-ami, et elle a vraiment bien réussi. » Lorsqu’on lui a demandé si Penelope (la marionnette de Brynn) avait passé un bon moment, elle a répondu : « Oui, j’ai passé un bon moment ! J’en ai tiré un petit ami, bien sûr, je passe un bon moment. »

Après le spectacle, Mandel s’est entretenu avec Supplémentaire et a défendu sa blague à l’antenne.

« Les gens étaient en ligne et disaient : « Trop tôt ». Je pense que dès que vous êtes disponible, ce n’est jamais trop tôt. Elle est fraîche, les amis », a commencé Mandel.

Il a poursuivi : « Les gens pensaient que c’était méchant et insensible. Si vous regardiez Sofía, elle criait après être venue vers moi et pensait que c’était drôle. Elle a dit « Oui », donc elle a un grand sens de l’humour, et je le ferais. « Je ne fais rien qui puisse blesser quelqu’un – un ami d’abord et un collègue. »

REGARDER: Heidi Klum choisit un petit ami pour la marionnette du candidat à « America’s Got Talent »

Lorsqu’on lui a demandé qui, selon lui, serait le meilleur prétendant pour Vergara, Mandel a répondu : « Je pense que tous ceux qui regardent qui sont disponibles pensent qu’ils sont le partenaire parfait pour Sofía. Je ne pense pas, Sofía, pour être honnête… elle ne le fait pas. Je n’ai pas besoin de mon aide.

Il a ajouté : « Ce n’est vraiment pas le cas. Je crois qu’elle va les repousser. Je veux dire, c’est une grande amie, une personne brillante, une femme d’affaires, une puissance, un sens de l’humour incroyable. Elle coche chaque case, donc celui qui finira avec Sofía aura vraiment, vraiment de la chance. »

« Essayons de le faire d’ici la fin de la saison », a taquiné Howie. « Nous lui trouverons un partenaire et laisserons à l’Amérique le soin de voter. »

Vergara et Manganiello ont publié une déclaration commune pour annoncer leur séparation.

« Nous avons pris la décision difficile de divorcer », commence le communiqué. « En tant que deux personnes qui s’aiment et prennent soin l’une de l’autre, nous demandons poliment le respect de notre vie privée en ce moment alors que nous abordons cette nouvelle phase de notre vie. »

Vergara, 51 ans, et Manganiello, 46 ​​ans, se sont rencontrés pour la première fois au Dîner des correspondants de la Maison Blanche en 2014.

Vergara a assisté à l’événement avec elle alors fiancé, Nick Loeb .

Manganiello se souvient être immédiatement tombé amoureux du Juge de « America’s Got Talent » lorsqu’il l’a vue pour la première fois et a détaillé la rencontre dans « The Jess Cagle Show » de SiriusXM en 2020.

« Pendant que nous marchons, celle qui arrive en piqué devant nous et marche devant nous sur environ 100 mètres, c’est Sofia Vergara », a déclaré Manganiello. « Elle portait cette robe qui lui allait à merveille, et je ne pouvais tout simplement pas la quitter des yeux. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Sa co-star de « Modern Family », Jesse Tyler Ferguson, les a finalement présentés. Vergara a mis fin plus tard à ses fiançailles avec Loeb.

Le Étoile de « True Blood » entendu parler des fiançailles rompues, et à partir de là, il a agi.

« J’ai contacté Jesse Tyler Ferguson et je lui ai dit : « Hé mec, est-ce qu’elle a rompu avec ce type à ce moment-là ? » », se souvient l’acteur. « Il a dit : ‘Ouais, je n’aurais pas essayé de tirer quoi que ce soit si ce n’était pas le cas.’ J’ai dit : ‘Eh bien, je ne sais pas dans quel genre d’état émotionnel elle se trouve, mais dis-lui que je veux la faire sortir.' »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le couple s’est dit « oui » en novembre 2015.