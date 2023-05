Howden marque en OT pour soulever les Golden Knights sur les Stars dans le premier match

Après que les Stars de Dallas aient forcé les prolongations vendredi soir avec 1:59 à faire, Brett Howden est revenu à la nuit précédente lorsque la Floride a battu la Caroline en quatre prolongations.

Une autre nuit de marathon pourrait-elle être en magasin?

« Je ne pense pas que trop de gars le disaient », a déclaré Howden, « mais je pense qu’ils le pensaient. »

Howden s’est assuré que lui et ses coéquipiers de Vegas s’occupaient rapidement des affaires. Opérant de derrière le filet, Howden a tiré la rondelle sur le dos du gardien des Stars Jake Oettinger à 1:35 de la prolongation pour donner aux Knights une victoire de 4-3 dans le premier match de leur finale de la Conférence de l’Ouest.

« J’ai juste essayé de le lancer là-dedans », a déclaré Howden. « J’ai eu de la chance qu’il soit entré. Je pense qu’Oettinger l’a mis lui-même. »

C’était la troisième fois en quatre rencontres cette saison que ces équipes allaient au-delà du règlement pour déterminer le vainqueur. Dallas a gagné deux fois en saison régulière en fusillade.

SEULEMENT NÉCESSAIRE 1H35 D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES DANS CELUI-CI. Brett Howden rentre à la maison et les @GoldenKnights remportent le match 1 ! #StanleyCup pic.twitter.com/HKnd45xjY1 —@LNH

Les Stars ont également beaucoup d’expérience avec les prolongations d’après-saison. C’est la troisième fois de suite qu’ils ouvrent une série avec une défaite en prolongation, donc les Stars savent comment se défendre contre l’adversité.

Les Knights semblaient se diriger vers la victoire lorsque Dallas a sorti Oettinger du but pour un patineur supplémentaire. Jamie Benn a ensuite forcé la prolongation lorsque les Knights n’ont pas été en mesure de dégager la rondelle de l’enclave avec un but à six contre cinq.

Après être passés d’une victoire à une égalité et potentiellement une longue nuit, les Knights ont gardé leur sang-froid et n’ont pas perdu de temps pour prendre la tête de la première série.

« J’ai dit: » Finissons-en tôt pour que tout le monde puisse rentrer à la maison ce soir « , a déclaré l’entraîneur des Knights, Bruce Cassidy, en plaisantant. « J’ai regardé la [Florida-Carolina] jeu du début à la fin. J’ai découvert la beauté d’être dans l’Ouest maintenant. Lorsque le match s’est terminé, il était 11 heures du soir. … Nous avons pu capitaliser sur le premier regard. Parfois ça arrive, parfois ça fait quatre prolongations. »

William Karlsson a marqué deux buts pour Vegas, lui en donnant sept cette post-saison et prolongeant sa séquence de points à trois matchs.

« Vous voulez être l’un des gars qui contribuent », a déclaré Karlsson. « C’est à ce moment-là que ça compte le plus. Je me sens bien et la rondelle rebondit dans ma direction.

deux buts pour ce Misfit 🤠 pic.twitter.com/0GSpUrUfsC —@GoldenKnights

Teddy Blueger a également marqué pour les Knights, Zach Whitecloud a récolté deux passes et Adin Hill a stoppé 33 tirs.

Roope Hintz et Jason Robertson ont chacun inscrit un but et une passe décisive pour les Stars. Hintz a 10 buts en séries éliminatoires et 12 passes décisives, et a touché le fond du filet lors de quatre des cinq derniers matchs. Joe Pavelski a enregistré deux passes et Oettinger a effectué 33 arrêts.

Le match 2 aura lieu dimanche à Las Vegas.

Les Stars ont frappé en premier, profitant d’un rebond décalé sur les planches où le Zamboni entre. La rondelle s’est retrouvée sur le bâton de Hintz, et il a décoché un tir de la fente haute que Robertson a redirigé pour une avance de 1-0 avec 1:16 à jouer dans le premier.

Les Knights ont égalisé le score au milieu de la deuxième période lorsque Whitecloud a envoyé un tir du point hors de la bande derrière le filet à Karlsson.

Les deux équipes ont failli rater la seconde. Un tir d’Alec Martinez de Vegas s’est en quelque sorte assis sur la ligne de but derrière Oettinger, et Tyler Sequin de Dallas a frappé le poteau sur un jeu hors de la course.

Karlsson a donné une avance de 2-1 aux Knights en début de troisième avant que Hintz ne réponde pour les Stars à 4:10 de la période. Blueger a profité d’une mêlée dans l’enclave pour marquer à 9:20 du troisième avant que Benn n’égalise dans les deux dernières minutes.

Les Stars avaient surmonté un départ lent au cours duquel les Knights les ont dominés 11-1 pour ouvrir le match.

« Je pense que nous nous sommes améliorés au fil du match », a déclaré l’entraîneur des Stars Pete DeBoer. « Je pensais que notre troisième période était notre meilleure. Je pensais que notre première période était notre pire. »