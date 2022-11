Howden Long Walk Hurdle: rester la star Paisley Park sur la cible pour le troisième titre Ascot Grade One | Nouvelles de la course

Paisley Park fera une offre pour un troisième titre de Howden Long Walk Hurdle lorsqu’il s’alignera à Ascot le 17 décembre.

Le populaire de 10 ans a participé à l’une des courses de la saison lorsqu’il a été battu au cou par le vieil adversaire Champ lors du Long Distance Hurdle à Newbury vendredi.

Le hongre formé par Emma Lavelle était en tête peu de temps après la ligne alors qu’il n’a tout simplement pas réussi à ramener le leader de longue date du concours de deuxième année.

Image:

Paisley Park a produit une performance époustouflante pour remporter un troisième Cleeve Hurdle





Désormais, le vainqueur du Long Walk Hurdle en 2018 et 2020 tentera de regagner sa couronne après avoir trouvé ce même rival de cinq longueurs et quart trop bon lors du renouvellement de l’année dernière.

Le propriétaire Andrew Gemmell était ravi de la première course de Paisley Park de la saison.

Il a déclaré: “Nous n’aurions pas pu demander plus que lui – il a dirigé un cracker absolu.

“Ce ne sera pas loin d’être l’une des courses de la saison. C’était un thriller absolu. Des courses comme celle-là sont ce qui fait que les gens se tournent vers le sport, à cent pour cent. C’était génial – une très bonne course.”

“Il est extrêmement constant et la seule fois où il se laisse tomber, c’est quand il décide de ne pas commencer.

“Il est resté, et le sol n’était pas aussi doux qu’il le souhaitait. Je pense qu’il va certainement le faire.”

Les connexions suivront un chemin bien tracé, avec Ascot et Cheltenham les prochains points d’arrêt.

Gemmell a ajouté: “Paisley Park va vraiment bien et a pris la course dans sa foulée. Nous irons au Long Walk, puis au Cleeve, puis, espérons-le, au Stayers ‘Hurdle.

“Il a remporté le Long Walk deux fois et j’espère que nous pourrons le refaire. J’adorerais le voir le faire à nouveau. The Long Walk et The Cleeve seraient géniaux – ce serait formidable de le voir gagner une quatrième fois. !”