Howard Webb veut une plus grande transparence VAR en Premier League

Howard Webb a déclaré qu’il souhaitait plus d’ouverture sur la prise de décision après avoir pris la tête des arbitres de la Premier League.

Webb, un ancien officiel de la Premier League qui a pris en charge la finale de la Coupe du monde 2010, a quitté le même poste au sein de l’Organisation des arbitres professionnels de la Major League Soccer pour retourner en Angleterre, prenant le poste de directeur de l’arbitrage pour PGMOL à partir du 1er décembre. .

“Mon plus grand rôle est de prendre en compte une partie de l’apprentissage de mon temps loin du jeu anglais, d’en appliquer une partie en termes d’orientation et de coaching, et d’essayer de changer un peu la perception et d’être plus transparent, plus ouvert”, dit Webb. “Tout ce que nous avons fait en Major League Soccer ne fonctionnera pas ici, c’est un environnement différent, mais certaines choses fonctionneront.

“Nous voulons nous engager avec les gens et gérer les attentes un peu mieux que je ne le pense avant, et être réceptifs aux commentaires.”

Webb a ajouté: “Dans l’état actuel des choses, il y a clairement le sentiment que la perception pourrait être meilleure et que le niveau de transparence pourrait être meilleur.”

L’audio entre le VAR et l’arbitre est publié par la MLS chaque semaine, et bien que cela ne se produise pas immédiatement en Premier League, c’est quelque chose vers quoi Webb travaille.

Howard Webb remplace Mike Riley au sein d’un nouveau groupe de direction au sein de PGMOL. Eric Bolte-USA TODAY Sports

“J’espère que nous arriverons au point où nous pourrons partager une partie de l’audio”, a déclaré Webb. “Même si les gens ne sont pas nécessairement d’accord avec la décision finale, les gens peuvent comprendre le processus et la justification et accepter beaucoup plus la décision.

“Nous n’allons pas satisfaire et plaire à tout le monde, certaines décisions divisent l’opinion. Vous avez des décisions clairement correctes, et des décisions clairement erronées, et puis cette zone grise de subjectivité où les gens se font une opinion.”

Webb remplace Mike Riley dans le cadre d’une refonte de PGMOL, l’organisation qui contrôle l’arbitrage en Angleterre. Il fait partie d’un nouveau groupe de direction qui comprend également Danielle Every (chef de l’exploitation), le Dr Steve McNally (directeur du soutien à la performance) et l’ancien attaquant de Bristol City, Swindon Town et Tranmere Rovers, le Dr Wayne Allison (directeur des entraîneurs) qui mettra en œuvre le Plan de développement des arbitres d’élite pour améliorer les normes.

L’ancien arbitre de la ligue de rugby et arbitre vidéo Phil Bentham a également été nommé entraîneur VAR pour la Premier League.

Webb espère que les changements qu’il met en place donneront aux arbitres la confiance nécessaire pour s’en tenir à leur décision sur un examen VAR, si nécessaire. La Premier League a déclaré que sur 48 interventions VAR cette saison, six étaient incorrectes; ceux-ci auraient pu être évités si l’arbitre avait rejeté l’examen au moniteur.

“J’ai vu les avantages de Phil, qui est venu pour vraiment travailler sur sa communication”, a déclaré Webb. “Nous allons probablement être dans un monde à un moment donné où cette communication sera disponible, pas de problème car nous n’avons rien à cacher. Et le niveau de professionnalisme et la façon dont ils communiquent sont déjà vraiment bons.

“Mon travail consiste à contribuer autant que possible à garantir que nous obtenons une plus grande cohérence autour de la question que les VAR sont invités à se poser : était-ce clairement faux. Ils obtiendront cette opinion plus souvent que fausse, mais parfois ils pourraient l’égarer. et c’est pourquoi l’arbitre doit avoir le droit, lorsqu’il arrive à l’écran, de dire “merci, j’apprécie l’opportunité, mais à mon avis, je n’ai pas commis d’erreur claire et évidente”. C’est donc là que nous devons faire une grande partie de la gestion.”

Webb a également déclaré que PGMOL est impatient de créer une meilleure voie pour que les anciens joueurs deviennent arbitres ; deux officiels actuels de la Premier League ont commencé comme joueurs professionnels avant de passer à l’arbitrage, Simon Hooper (Swindon) et Darren England (Barnsley.)

“C’est un excellent moyen de rester impliqué dans le jeu et nous devons voir comment nous allons inciter les gens à arbitrer”, a expliqué Webb. “Nous avons toujours eu du mal à impliquer d’anciens joueurs. Je suis sûr que quelqu’un voudra être un pionnier, quelqu’un qui a joué dans la Ligue de football.

“Je ne m’attends pas à ce que des joueurs qui ont joué au plus haut niveau et qui ont d’autres opportunités y entrent. Mais quelqu’un qui a eu une carrière décente et a une bonne connaissance du jeu. Peut-être la fin de la vingtaine, souffrant de blessure ou quoi que ce soit, je pense qu’il y a une opportunité pour quelqu’un de vraiment ouvrir la voie et nous l’accueillerions de tout cœur, avec les compétences qu’il a acquises au cours de sa carrière de joueur. .

“Vous ne pouvez pas contourner l’expérience de base dont vous avez besoin, mais vous pouvez créditer ce qu’ils ont déjà acquis dans le jeu, en jouant ou quel que soit leur rôle, et en tirer parti aussi rapidement que possible et les amener là-bas aussi rapidement que possible, et cela attirera les gens. »