Howard Webb sur la prise de décision transparente, le rôle du VAR et la controverse hors-jeu du derby de Manchester | Nouvelles du football

Le directeur de l’arbitrage de PGMOL, Howard Webb, a déclaré qu’il souhaitait “tirer le rideau” sur la prise de décision des officiels, et admet que le but controversé de Bruno Fernandes lors du récent derby de Manchester serait désormais considéré comme hors-jeu.

L’ancien arbitre de Premier League a rejoint Sports du ciel avant le match de football du vendredi soir entre Chelsea et Fulham pour discuter de ses deux premiers mois de travail.

Alors que la VAR et la perte de temps étaient à l’ordre du jour, Webb a également été interrogé sur les récents incidents très médiatisés, parmi lesquels la décision d’autoriser le but de Fernandes contre Manchester City malgré la présence de Marcus Rashford dans ce qui aurait traditionnellement été une position de hors-jeu. .

Le but a suscité un débat parmi les experts, les fans et les entraîneurs, et Webb a maintenant donné son point de vue sur l’incident.

Quelles sont vos priorités d’emblée ?

L’une des choses que nous devons faire est de respecter la façon dont la Premier League est jouée – le déroulement et le rythme du match.

Je pense que nous avons bien fait avec cela ces derniers temps, sans essayer d’étouffer le jeu en lui permettant de respirer. J’ai fait un peu le tour des clubs ces dernières semaines et les retours que j’ai eus ont été positifs à cet égard dans la façon dont les arbitres gèrent les choses sur le terrain.

Howard Webb répond à une question de Jamie Carragher de Sky Sports





Mais bien sûr, on parle beaucoup de VAR et de la façon dont nous l’utilisons. Je veux l’utiliser comme il a toujours été prévu : comme un filet de sécurité pour ces erreurs évidentes et permettre à l’arbitre d’arbitrer le match. Notre jeu soulève beaucoup de subjectivité et si nous nous impliquons dans des situations subjectives, nous pourrions nous retrouver avec des incohérences.

J’essaie d’assurer le VAR [officials] savent qu’ils ont un travail à faire pour identifier les erreurs évidentes, mais ne s’impliquent pas trop dans les choses qui créent des débats et des divergences d’opinions.

Si la décision revient à l’arbitre, à quoi sert le VAR ?

Le but du VAR est d’arrêter ces situations auxquelles je faisais face lorsque je prenais une décision sur le terrain, que je rentrais dans le vestiaire et que je pensais “oh mon Dieu, comment ai-je raté ça?” – Cela ne devrait pas arriver maintenant. Le VAR est là comme filet de sécurité.

Mais ce que je ne veux pas, c’est qu’il y ait des situations qui pourraient diviser l’opinion 60/40, non seulement pour les gens dans les tribunes, mais les médias, les joueurs, les entraîneurs et aussi pour les officiels. Un VAR en une semaine recommandera un examen et dans la même semaine, un autre ne le fera pas. Je pense que cela créerait une situation où les gens perdraient confiance en ce que c’est.

VAR a parfois été un sujet de discussion controversé





Mais en veillant à ce que nos responsables du VAR aient les compétences nécessaires pour identifier quand quelque chose ne va clairement pas, ils interviendront tous systématiquement et rectifieront les situations que je détestais auparavant où l’on regarde l’écran et vous savez que vous vous trompez.

Les officiels aiment utiliser le VAR. Cela leur donne le confort de savoir qu’ils ne feront pas ces erreurs avec lesquelles ils devront vivre pendant les prochains jours.

La barre est-elle trop haute pour que le VAR s’implique et modifie une décision d’arbitrage sur le terrain ?

Je suis d’accord et si quelque chose ne va clairement pas, ils devraient s’impliquer. Nous ne voulons pas que la barre soit si haute que vous ne voyiez jamais VAR être utilisé.

S’il y a une erreur claire ce soir [at Stamford Bridge] sur le terrain, je m’attends à ce que le VAR recommande à Stuart Attwell d’aller à l’écran, de le regarder et de modifier l’appel s’il convient que c’est une erreur manifeste. Ils ont également la possibilité de maintenir leur décision s’ils le souhaitent.

Le chef de PGMOL a rejoint Gary Neville, Karen Carney, Jamie Carragher et Kelly Cates sur Friday Night Football





De plus, si nous en manquons un parce que le VAR ne le reconnaît pas comme une erreur claire, je sortirai et dirai “nous aurions dû nous impliquer là-bas” afin que les gens ne perdent pas confiance sur l’endroit où se trouve la barre. Une erreur humaine peut se produire sur le terrain et dans la cabine VAR.

Mais il est là pour rester. C’est un très bon outil et nous cherchons à nous assurer qu’il améliore le jeu et qu’il n’endommage pas le jeu que nous aimons tant avec le rythme et le rythme. Nous ne voulons utiliser VAR que pour les moments où c’est clairement faux, et nous ne voulons pas nous impliquer et interférer avec le jeu. Je pense que c’est la meilleure façon de l’utiliser.

Verrons-nous une communication à micro ouvert en Premier League comme ils l’utilisent en NFL?

Je suis pour l’ouverture et la transparence et j’essaie de tirer le rideau sur la prise de décision. Je pense que lorsque les gens peuvent voir la justification d’une décision et mieux la comprendre, ils peuvent ne pas être d’accord avec le résultat, mais au moins ils comprennent et acceptent mieux pourquoi cela s’est produit.

Nous essayons de travailler avec les diffuseurs pour raconter l’histoire aux gens de chez nous, mais les gens dans le stade doivent aussi savoir.

Marcus Rashford n’a pas été mis hors-jeu pour le but de Bruno Fernandes contre Manchester City, tandis que Trent Alexander-Arnold l’a été après le tir de Cody Gakpo contre Brighton. Les deux décisions étaient-elles correctes ?



Vous aurez vu lors de la Coupe du monde des clubs aussi récemment que ces deux derniers jours au Maroc, les arbitres sont sortis, ont regardé l’incident sur une vidéo et ont annoncé le résultat au stade. C’est quelque chose que nous allons surveiller de près et voir si cela fonctionne.

Si c’est le cas, nous serions ouverts à avoir une conversation sur la façon dont nous pouvons utiliser quelque chose comme ça dans les stades. Les fans sont les personnes importantes qui créent l’atmosphère et ils ont besoin de savoir ce qui se passe soit via la carte vidéo, soit par d’autres moyens.

C’est une possibilité, alors voyons comment cela fonctionne à la Coupe du monde des clubs et si nous pouvons l’utiliser à l’avenir.

Le VAR aurait-il dû s’impliquer dans les tacles d’Andy Carroll et Fabinho le week-end dernier?

Image:

Christian Eriksen de Man Utd a été blessé à la suite d’un tacle d’Andy Carroll de Reading lors de la FA Cup le week-end dernier





Celui de Fabinho était celui que nous avons reconnu publiquement qui aurait dû conduire à une critique vidéo. L’arbitre a montré un carton jaune et le VAR n’a pas estimé qu’il atteignait ce seuil d’erreur manifeste.

Nous pensons que c’était une erreur, VAR aurait dû s’impliquer et annuler la décision. Vous pouvez faire un cas similaire pour le tacle d’Andy Carroll sur Eriksen, qui n’était pas un bon tacle.

Il y a des éléments de subjectivité dans beaucoup de tacles, mais certains sortent du lot et il faut s’impliquer. Ce que nous devons faire, c’est non seulement reconnaître que nous aurions dû nous impliquer, mais en tirer les leçons pour que cela se produise plus rarement que souvent.

Nous avons mentionné que nous voulions garder le flux et le reflux du jeu, nous voulons permettre un certain contact et ne pas le pénaliser. Mais nous devons également reconnaître quand il est nécessaire d’intervenir, quand il y a un contact qui a un effet préjudiciable sur un joueur ou qui a un élément mettant en danger la sécurité d’un adversaire. Ce sont ceux sur lesquels nous devons intervenir.

Comment avez-vous analysé l’incident Fernandes-Rashford dans le derby de Manchester avec les officiels après le match et comment le verriez-vous maintenant ?

Le panel Ref Watch débat pour savoir si Marcus Rashford a interféré avec le jeu depuis une position de hors-jeu qui a vu Bruno Fernandes égaliser contre Manchester City



Je pense que c’est l’incident dont on a le plus parlé en Premier League jusqu’à présent cette année. Un joueur hors-jeu qui ne touche pas le ballon, la question devient alors s’il interfère avec les adversaires.

Au fil du temps, les lois du jeu ont évolué dans un sens où pour être pénalisé pour être en position de hors-jeu sans toucher le ballon, il faut faire l’une des quatre choses bien précises. Le but était d’être cohérent avec l’application.

Rashford ne fait pas exactement ces quatre choses, mais vous pouvez faire valoir qu’il le fait. Il y a certainement un élément d’interprétation nécessaire, il y a une certaine subjectivité à ce sujet. Ce jour-là, les responsables n’ont pas eu l’impression qu’il s’était immiscé dans la définition de la loi. C’était supportable.

Pep Guardiola pense que Marcus Rashford était hors-jeu dans le but égalisateur de Man Utd et que son équipe aurait défendu différemment s’il n’avait pas été dans cette position



Le jeu nous a dit qu’on s’attend à ce que la situation ait conduit à un hors-jeu. Nous sommes là pour servir le jeu et écouter le jeu.

Si cette même circonstance se reproduisait, vous verriez probablement un résultat différent maintenant en fonction de tout ce que nous avons pris en compte depuis lors.

Quand vous dites le jeu, qui avez-vous consulté ?

On parle à d’autres associations, comme la LMA, la PFA, les clubs. Nous parlons aux dirigeants de la ligue, à nos officiels, nous discutons de ces situations et peaufinons les choses au fur et à mesure.

Vous ne pouvez pas dire que c’était une mauvaise décision parce que la loi est assez subjective, il y a une certaine flexibilité dans la façon dont vous pouvez interpréter la loi. Il est clair que la plupart des gens s’attendraient à ce que ce soit un hors-jeu si exactement la même chose se reproduisait.

Le problème avec celui-là est que Rashford a suivi le ballon sur une certaine distance et s’est approché de très près. En termes généraux, il a probablement un impact sur Akanji ou le gardien de but dans ces circonstances et je pense que c’est pourquoi le jeu s’attend à ce que ce soit un hors-jeu.

Comment prévoyez-vous de corriger la perte de temps si le ballon n’a pas été en jeu aussi longtemps qu’il le devrait ?

Image:

De grandes quantités de temps additionnel ont été ajoutées pendant la Coupe du monde, qui est également une option pour la Premier League, déclare Howard Webb





En dehors de la VAR, le temps de match effectif est la chose dont nous parlons le plus, comment nous pouvons obtenir plus de temps de jeu.

L’une des façons d’y parvenir est d’ajouter beaucoup de temps à la fin du match, comme nous l’avons vu à la Coupe du monde, où des choses normales qui ne seraient pas ajoutées – comme les célébrations de buts – nous voyions tous seconde de celle ajoutée à la fin du jeu.

Cela ne se produit normalement pas dans les cinq meilleures ligues d’Europe, d’où la raison du match contre l’Angleterre où ils gagnaient 6-1 [against Iran], on a vu neuf minutes en fin de match. Vous ne verriez pas cela en Premier League, en Liga ou en Serie A. Mais c’est ce que nous avons vu et c’est une option.

L’une des choses que nous devons également faire est de maintenir l’élan dans le jeu, afin de gérer la perte de temps. Les joueurs repoussent le ballon ou se tiennent devant les coups francs et ils font clairement perdre du temps.

L’une des choses que je veux faire est de donner aux officiels la conscience tactique afin qu’ils puissent identifier ces choses plus facilement. Nous mettons en place une équipe composée de personnes très qualifiées et talentueuses pour donner aux officiels la conscience tactique et la préparation physique, tout ce dont ils ont besoin pour faire face à ce qui leur est présenté dans un jeu moderne.

Il ne fait aucun doute que les équipes sont mieux préparées que jamais pour obtenir ces avantages marginaux et nous devons être en mesure de faire de même pour donner à nos officiels le savoir-faire tactique nécessaire pour faire face à ces tactiques destinées à retarder le match.