Howard Webb: les anciens joueurs devenus arbitres pourraient améliorer les normes

Howard Webb a déclaré que les normes d’arbitrage pourraient être améliorées si davantage d’anciens joueurs envisageaient de poursuivre une carrière d’arbitre et souhaite que son organisation, Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), cible ceux qui pourraient y être ouverts.

Bien qu’il soit peut-être irréaliste de cibler les joueurs sur une “voie de jeu”, Webb a déclaré “peut-être devons-nous examiner les joueurs qui sortent des académies”.

Webb a arbitré plus de 300 matchs de Premier League entre 2003 et 2014 et a récemment succédé à Mike Riley en tant que directeur de l’arbitrage de PGMOL, qui supervise l’arbitrage en Premier League et dans la Ligue anglaise de football (EFL).

Lors d’un briefing avec des journalistes jeudi, Webb a déclaré que davantage d’anciens joueurs professionnels pourraient être encouragés à prendre le sifflet dans le but d’élever les normes, affirmant que l’arbitrage devrait être considéré comme une véritable voie pour les joueurs dont la carrière est perturbée par une blessure ou forme, surtout dans l’EFL

Le mandat de Webb est d’élever les normes d’arbitrage dans le jeu anglais. Seuls deux arbitres anglais, Michael Oliver et Anthony Taylor, ont supervisé les matchs de la Coupe du monde au Qatar, un nombre décevant pour les ligues les plus regardées au monde.

Le point culminant de la carrière de Webb a été de superviser la finale de la Coupe du monde 2010 au cours de laquelle l’Espagne a battu les Pays-Bas, Webb admettant plus tard qu’il aurait dû expulser Nigel de Jong et qu’il avait été «vidé» par l’erreur. La même année, il prend en charge la finale de la Ligue des champions.

Jeudi, il a été signalé qu’il y avait eu six interventions VAR incorrectes dans la première partie de la saison de Premier League, tandis que le VAR avait également complètement raté six incidents. Bien que ceux-ci soient largement dépassés en nombre par les 42 interventions qui ont corrigé une mauvaise décision, il reste clairement beaucoup de progrès à faire.

Les décisions du VAR sont examinées par un panel indépendant de trois anciens joueurs et d’un représentant de la Premier League et de PGMOL chaque week-end avant de rendre compte aux clubs le jeudi de toute erreur.

Webb est récemment retourné au Royaume-Uni après avoir passé près de six ans à superviser l’arbitrage de la Major League Soccer (MLS), après un travail similaire en Arabie saoudite.

Il a été franc sur le fait que le rôle en Angleterre entraînera plus d’examen et de pression.

“Il y a probablement moins de pardon ici”, a admis Webb.

Il a déjà été signalé que la Premier League était disposée à rendre publics des extraits de conversations entre les arbitres et les arbitres assistants vidéo (VAR) pour prendre des décisions.

Cela s’est passé aux États-Unis sous la surveillance de Webb et il a dit que « les retours étaient incroyables ».

Il a parlé chaleureusement de l’idée en Angleterre bien qu’il n’y ait pas de calendrier précis pour introduire un tel changement, ni de détails sur la façon dont cela fonctionnerait. “Si les gens peuvent comprendre le processus (derrière les décisions)… ils acceptent beaucoup mieux.”

Le nouveau chef de l’arbitrage dit qu’il est un “grand représentant” de la technologie Video Assistant Referee, soulignant le handball raté de Thierry Henry pour la France qui a permis à l’Irlande de ne pas se qualifier pour la Coupe du monde 2010 comme un exemple classique d’une décision incorrecte qui n’aurait jamais s’est passé à l’ère du VAR.

Webb a tenu à souligner que si les fans souhaitent souvent une certitude absolue de la part de la technologie, certaines décisions se situent véritablement dans la “zone grise” où il y a des arguments légitimes à faire valoir dans les deux sens, et la décision de l’arbitre ne peut jamais être totalement bonne ou mauvaise.

L’un des grands changements dans l’arbitrage observé lors de la Coupe du monde du Qatar a été une énorme augmentation du temps additionnel, les arbitres ayant pour instruction d’ajouter tout le temps perdu, y compris le temps passé à célébrer un but.

Webb dit que le monde de l’arbitrage se concentre de plus en plus sur l’idée de “temps de match effectif”, accélérant les redémarrages et punissant les joueurs qui font perdre du temps, tout en ajoutant simplement plus de temps de blessure.

Il tient également à ce que PGMOL fasse mieux pour expliquer pourquoi les décisions ont été prises et travaille plus dur pour dialoguer avec les médias.

Bien qu’il pense que les normes d’arbitrage se sont globalement améliorées, il est franc sur un domaine où il reste du travail à faire. Bien que la technologie puisse aider un arbitre à faire le bon choix d’une manière claire pour un public de télévision, ceux qui regardent dans les gradins sont souvent laissés pour compte.

“C’est le domaine où nous avons eu le moins de succès”, a admis Webb.

