Howard Webb deviendra le chef des arbitres de Premier League à la fin du contrat de la MLS

Howard Webb deviendra le nouveau directeur de l’arbitrage de la Premier League lorsque Mike Riley démissionnera.

Webb, 51 ans, fait partie de la Professional Referee Organization (PRO) aux États-Unis depuis 2017, d’abord en tant que patron des opérations VAR avant de devenir directeur général en 2018. Il quittera plus tard son poste dans la Major League Soccer à la fin de son contrat. cette année, avec sa date de début avec PGMOL, le corps qui arbitre à l’étranger dans le football anglais, à confirmer.

Il a été annoncé en juin que Riley quitterait son poste de directeur général de PGMOL après avoir subi une pression croissante pour les normes d’arbitrage et la manière dont le VAR a été mis en œuvre en Premier League. Sous Webb, la MLS a été l’une des premières ligues à introduire la VAR, tandis que la Premier League a été l’une des dernières grandes compétitions à le faire.

“J’ai hâte de retourner en Angleterre et de commencer ce nouveau défi lorsque j’aurai rempli mon contrat avec PRO – c’est une excellente opportunité pour moi”, a déclaré Webb.

“Je suis très fier de ce qui a été accompli au cours de mon mandat ici et je vise à avoir un impact similaire avec le PGMOL, en utilisant le plan de développement des arbitres d’élite comme une véritable force motrice. Je sais que j’hériterai d’une base solide posée par un beaucoup de bon travail sur plusieurs années. Il s’agit de maintenir ces normes, puis de les améliorer pour grandir et avoir un impact positif sur le jeu en Angleterre.”

Webb a arbitré près de 300 matches de Premier League au cours d’une carrière de 11 ans dans l’élite avant de prendre sa retraite en 2014. Il a arbitré les finales de la Coupe du monde et de l’UEFA Champions League en 2010, ainsi que les finales de la Coupe de la Ligue et de la FA Cup en 2007 et 2009 respectivement.

L’ancien rôle de Riley en tant que directeur général sera divisé en deux postes, avec Webb en tant que directeur de l’arbitrage et un rôle encore à pourvoir en tant que directeur de l’exploitation.

“C’est une nouvelle bienvenue et extrêmement positive pour PGMOL”, a déclaré Riley. “Le retour d’Howard est un coup majeur et c’est une opportunité fantastique pour Howard et la nouvelle équipe de direction de s’appuyer sur les bases solides en place et de mettre en œuvre le plan de développement des arbitres d’élite.

“Je suis impatient de travailler avec lui et de lui apporter le plus de soutien possible avant de passer le relais à la fois à Howard et au nouveau directeur de l’exploitation plus tard cette saison.”