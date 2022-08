Howard Webb de retour en Premier League en tant que directeur de l’arbitrage

Howard Webb quitte son poste de responsable de l’arbitrage dans la Major League Soccer pour assumer un rôle similaire dans la Premier League anglaise dans le but d’améliorer le niveau général d’arbitrage et de mieux comprendre les décisions prises par les arbitres.

Webb, 51 ans, a pris en charge les plus grands matchs de football et a arbitré en Premier League pendant 11 ans.

Au cours des six dernières années, il a travaillé aux États-Unis et au Canada, d’abord à la tête des opérations de révision vidéo de la MLS, puis en tant que directeur général de la Professional Referee Organization.

A LIRE AUSSI| Durand Cup : ATK Mohun Bagan et Mumbai City FC font match nul 1-1

Le contrat de Webb avec la MLS expire à la fin de cette saison, date à laquelle il deviendra le premier arbitre en chef de l’organisation d’arbitrage de la Premier League.

En plus de mettre en œuvre un « plan de développement des arbitres d’élite », un programme qui visera à améliorer le niveau d’arbitrage et à augmenter le nombre d’arbitres d’horizons divers au plus haut niveau, Webb veut également montrer les arbitres « sous un jour différent ».

“Je sais qu’il y a énormément de bonnes personnes là-bas qui font beaucoup de bon travail pour améliorer les normes d’arbitrage”, a déclaré Webb. « Il y a beaucoup de bons officiels là-bas qui travaillent également dans la ligue la plus en vue au monde.

“Je pense que cette histoire doit être racontée aussi bien que possible, tirer le rideau sur le travail que font les officiels et à quel point ils sont bons la grande majorité du temps.”

Après avoir dirigé le déploiement du VAR en MLS, Webb a également poussé à plus de transparence de la part des responsables, des vidéos décomposant les décisions du VAR aux appels réguliers avec les médias pour passer en revue les situations de révision vidéo.

Maintenant, il veut fournir ce genre d’informations supplémentaires en Angleterre, où les arbitres ne sont pas tenus d’expliquer leurs décisions après le match.

“Bien sûr, travailler aux États-Unis, où les rediffusions vidéo sont un incontournable de tous les sports majeurs, a rendu cette tâche un peu plus facile, je suppose”, a déclaré Webb.

“Mais, tout de même, je pense qu’il existe des moyens de donner un aperçu supplémentaire aux fans en Angleterre, aux parties prenantes en Angleterre, sur la façon dont le système fonctionne.”

Webb a déclaré qu’il souhaitait que les fans de football “accompagnent nous dans ce voyage VAR afin qu’ils puissent voir (sa) vraie valeur”.

Mike Riley quitte ses fonctions de directeur général du Professional Game Match Officials Board cette saison, un rôle qu’il occupait depuis 13 ans.

Riley a décrit l’embauche de Webb comme un “coup majeur”.

La Premier League a déclaré que la date de début officielle de Webb sera confirmée en temps voulu.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici