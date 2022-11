Howard Stern traite Kyrie Irving de « crétin » après son tweet antisémite – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Howard Stern critiqué Kyrie IrvingLe récent tweet sur l’antisémitisme qui a fait la une des journaux qui l’a fait suspendre de la filets de Brooklynlors d’un épisode de Le spectacle Howard Stern cette semaine. Le disc-jockey n’a pas retenu ses sentiments à propos de l’athlète et l’a même traité de “crétin” tout en exprimant sa frustration face à la situation. “Ce Kyrie Irving est un connard complet. Je veux dire qu’est-ce que c’est putain… tu sais que c’est un terrien plat ? C’est un douchebag », a déclaré Howard lundi matin, ce qui pouvait être entendu dans un clip audio sur TMZ.

Plus à propos Howard Stern

Il a continué à se moquer de lui avec plus de commentaires. « Laissez-moi simplement haïr les Juifs. Ne me cassez pas les couilles. Je veux juste aller sur Twitter et détester les Juifs. Ne peux-tu pas me laisser tranquille ? Tout le monde déteste les juifs. Pourquoi tu t’en prends à moi ? Je ne suis qu’un joueur NBA. Je ne comprends rien. Beaucoup de gens détestent les Juifs. Pourquoi tu t’en prends à moi ? La Terre est plate. Je pense que les Juifs sont des lézards. Question suivante. Laissez-moi tranquille », a-t-il dit.

Les commentaires d’Howard sur Kyrie, qui a partagé un lien pour Hébreux aux nègres : Réveillez l’Amérique noire — un film censé promouvoir l’antisémitisme la semaine dernière, après qu’il se soit publiquement excusé pour ses actions et ait affirmé avoir réagi par “émotion” au lieu de considérer ses “frères et sœurs juifs” dans le processus. « À toutes les familles et communautés juives qui sont blessées et affectées par mon message, je suis profondément désolé de vous avoir causé de la peine et je m’excuse », a-t-il écrit dans un post Instagram, visible ci-dessous. “J’ai d’abord réagi par émotion d’avoir été injustement étiqueté antisémite, au lieu de me concentrer sur le processus de guérison de mes frères et sœurs juifs qui ont été blessés par les propos haineux tenus dans le documentaire.”

“Je veux clarifier toute confusion sur ma position dans la lutte contre l’antisémisme en m’excusant d’avoir publié le documentaire sans contexte et une explication factuelle décrivant les croyances spécifiques dans le documentaire avec lesquelles j’étais d’accord et en désaccord”, a-t-il poursuivi. « Je n’avais aucune intention de manquer de respect à l’histoire culturelle juive concernant l’Holocauste ou de perpétuer la haine. J’apprends de cet événement malheureux et j’espère que nous pourrons trouver une compréhension entre nous tous. Je ne suis pas différent de tout autre être humain. Je suis un chercheur de vérité et de connaissance, et je sais qui je suis.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Comme Howard, James Lebron a également critiqué publiquement les actions de Kyrie dans une récente interview. “Je crois que ce que Kyrie a fait a causé du tort à beaucoup de gens”, a déclaré LeBron aux journalistes après avoir perdu un match de basket contre le Jazz de l’Utah vendredi, selon CNN. « Et il a depuis, au cours de la dernière – je pense que c’était aujourd’hui, ou hier – il s’est excusé. Mais il a fait du mal et je pense que c’est dommage. Mais je ne suis pas en position de blesser les gens quand il s’agit de votre voix ou de votre plate-forme ou quoi que ce soit. Donc, peu importe la couleur de votre peau, votre taille, la position dans laquelle vous vous trouvez. Si vous faites la promotion, sollicitez ou dites des choses nuisibles à une communauté qui nuit aux gens, alors je ne la respecte pas. Je ne le cautionne pas.

La suspension de Kyrie pourrait prendre fin samedi lors du match des Nets contre le Clippers de Los Angeles s’il satisfait aux exigences de son équipe, ce qui inclut la rencontre avec les dirigeants de la communauté juive. Son partenariat avec Nike a également été suspendu en raison de son tweet, mais on ne sait pas si la suspension sera permanente.