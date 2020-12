Stern a remercié son co-animateur Robin Quivers et l’ensemble de son équipe de rédaction et de vidéo lors de son émission mardi, disant qu’il n’aurait pas continué à faire l’émission sans Quivers.

« Robin, nous formons une grande équipe. Comme Sonny et Cher, Captain et Tennille, Charles Manson et Squeaky Fromme, nous continuons notre grande amitié », a déclaré Stern. «J’attends avec impatience plus de rires et de bons moments. En tant que fier membre de Bachelor Nation, je dis … Robin, accepteras-tu ma rose et oserais-je dire, si vous renoncez à votre chambre individuelle, vous joindrez-vous à moi dans la suite fantastique ? «

Stern compte près de 40 millions d’abonnés. Parmi les auditeurs qui ont appelé pour remercier Stern mardi pour un peu de légèreté en 2020, il y avait un médecin des urgences de première ligne, un survivant du cancer et une nouvelle divorcée qui a déclaré avoir apprécié l’émission en particulier au milieu de la pandémie de coronavirus.

Les archives audio et vidéo «Howard Stern» continueront d’être concédées sous licence à SiriusXM pendant sept ans supplémentaires.