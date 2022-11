Howard Stern fait l’éloge de la promo de Drake et 21 Savage, Vogue poursuit

Howard Stern fait l’éloge de la fausse interview de Drake & 21 Savage, mais Vogue prend une autre voie en poursuivant la fausse couverture de Vogue du duo.

L’album collaboratif de Drake et 21 Savage SA PERTE provoque l’hystérie dans toutes les industries. Les clichés directs livrés sur l’album font réagir tout le monde de Kanye West, Megan The Stallion, le mari de Serena et tous les garçons fauchés qui louent des bus de fête pour leur conjoint.

Pour promouvoir l’album, le duo a usurpé les déploiements d’albums traditionnels en faisant de fausses couvertures de Vogue, de fausses interviews de Howard Stern, de fausses performances SNL et même une fausse vidéo TinyDesk. Howard Stern a pris les ondes pour féliciter Drake et 21 pour la fausse interview et à quel point cela semblait réel.

Howard Stern a souligné comment certains médias comme Bonne journée Atlanta ne savait pas que c’était faux et l’a signalé comme réel.

Vogue dépose un procès de 4 millions de dollars contre Drake et 21 Savages Fake Vogue Magazine Cover

Lorsque Drake a publié la couverture de Vogue avec lui et 21 Savage, la partie gimmick du déploiement n’était pas claire à l’époque. En dehors de cela, la couverture a été collée dans tout NYC comme un officiel. Le magazine a également été distribué dans les rues de New York et de Los Angeles. Condé Nast, propriétaire de Vogue, n’est pas satisfait de la fausse couverture et a décidé d’intenter une action en justice.

Selon TMZVogue et Anna Wintour “n’ont pas approuvé [“Her Loss”] de quelque manière que ce soit », bien que Drake ait remercié Anna dans sa légende. En réponse, Condé Nast a intenté une action en justice de 4 millions de dollars pour cette cascade, ce qui pourrait être un moment décisif pour une utilisation équitable dans la création de contenu.