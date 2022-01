Howard Stern exhorte la famille de Meat Loaf à s’exprimer sur les vaccins COVID au milieu de la mort du rockeur

Howard Stern exhorte la famille de Meat Loaf à parler des vaccins COVID-19.

Le rockeur « Bat Out of Hell », né Marvin Lee Aday, est décédé le 20 janvier à l’âge de 74 ans. Bien qu’aucune cause ou autre détail n’ait été donné, Meat Loaf a eu de nombreux problèmes de santé au fil des ans.

Le choc jock a souligné que le chanteur était opposé aux mandats de masquage et de vaccination.

« Le pauvre pain de viande a été aspiré dans une secte bizarre », a déclaré l’homme de 68 ans dans son émission de radio SiriusXM, cité par Page 6 mercredi.

« Et en quelque sorte [he] y croyait vraiment – il a fait une déclaration: « Je préfère mourir en homme libre que de prendre ce vaccin. » Et maintenant il est mort ! », a partagé Stern. « J’aurais aimé que la famille se présente et dise : ‘Tu sais, quand Meat Loaf était allongé à l’hôpital et qu’il ne pouvait plus respirer, il a dit : ‘J’ai fait une erreur. J’aurais dû prendre le vaccin. Comme tous ces anti-vaccins, ils disent tous : « J’ai fait une erreur. » »

Les représentants de la star décédée n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Peu de temps après la mort de Meat Loaf, sa femme Deborah Aday a parlé à magazine people. Le point de vente a noté que l’interprète lauréat d’un Grammy est décédé alors qu’il était entouré de son épouse, ainsi que de ses filles Amanda, Pearl et d’amis proches.

« Le chagrin que je ressens à la suite de la perte de mon mari est déchirant », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « J’étais allongé près de Michael quand il a rendu son dernier souffle et ma tristesse est au-delà des mots. Je l’ai toujours appelé par son prénom parce que je ne le voyais pas comme ‘Meat’. Je ressens beaucoup de gratitude pour l’effusion d’amour que j’ai reçue du monde entier. »

« Il comptait tellement pour tant de gens, et cela m’a donné de la joie de pouvoir le partager avec le monde », a poursuivi Aday. « En tant qu’épouse, je veux aussi que tout le monde sache à quel point il comptait pour moi en tant que mari. »

Aday n’a pas précisé la cause du décès de Meat Loaf.

En août, Meat Loaf a déclaré au Pittsburgh Post-Gazette qu’il a perdu ses séances de kinésithérapie pendant la pandémie. Il n’avait pas joué de spectacle depuis cinq ans en raison de multiples opérations au dos.

« Tout le meilleur pour vous et amusez-vous bien et si vous voulez venir au [Steel City] con, viens dire bonjour », avait-il dit au journaliste à l’époque. « Je suis heureux de te faire un câlin. J’embrasse les gens au milieu de COVID. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il n’avait pas peur, Meat Loaf a répondu: « Oh, j’ai peur de mourir! Vous vous moquez de moi? »

« Mais, je suis désolé, j’ai compris arrêter la vie pendant un petit moment, mais ils ne peuvent pas continuer à arrêter la vie à cause de la politique », a déclaré Meat Loaf. « Et en ce moment, ils arrêtent à cause de la politique. Et sur CNN hier soir, il est finalement ressorti que les masques que nous portons tous sont inutiles. Mais je le sais depuis six mois. Ils ne font rien. Ils ne vous empêchent pas d’attraper le COVID. Ils sont juste une nuisance et vous font démanger le nez et vous empêchent de respirer.

« Les seuls bons masques sont le N95 », a-t-il poursuivi. « Mais on en a eu un et c’était tellement mal fait, les bretelles étaient si courtes, ça irait sur un enfant. Alors on a dû monter dans l’avion avec les masques en papier et puis au retour, on a eu un nazi : ‘ Mettez votre masque maintenant ! » Ils sont fous de pouvoir maintenant. »

« … si je meurs, je meurs, mais je ne vais pas être contrôlé », a-t-il ajouté.

Page Six a noté qu’au début du mois, le « roi de tous les médias » a critiqué le champion de tennis Novak Djokovic, qui a été expulsé d’Australie après avoir demandé une exemption à l’obligation de vaccination du pays pour les non-ressortissants.

« Bat Out of Hell », la collaboration méga-vente de Meat Loaf avec l’auteur-compositeur Jim Steinman et le producteur Todd Rundgren, est sortie en 1977 et a fait de lui l’un des interprètes les plus reconnaissables du rock. Les fans sont tombés amoureux de la voix rugissante du chanteur aux cheveux longs de plus de 250 livres et de la non-romance comique de la chanson titre, « You Took The Words Right Out of My Mouth », « Two Out of Three Ain’t Bad » et « Paradise By the Dashboard Light ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.