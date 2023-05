Howard Stern dit que les joueurs noirs de la NBA l’ignorent aux jeux

Howard Stern lance une diatribe bizarre sur les joueurs de la NBA l’ignorant pendant les matchs de la NBA mais parlant à Spike Leeprétend que c’est « racial ».

Les New York Knicks progressent en séries éliminatoires pour la première fois depuis que Patrick Ewing était sur le torréfacteur. Avec le Knicks donnant enfin à la ville de quoi être fière des stars qui sortent de leur cachette pour les soutenir. Ne jamais être exclu de la conversation, Howard Stern a profité de cette occasion pour laisser échapper une frustration personnelle. Howard s’est lancé dans une diatribe non provoquée à propos de ses expériences assises à côté du tribunal. La diatribe bizarre s’est concentrée sur la façon dont les joueurs noirs de la NBA ne l’ont pas reconnu mais ont parlé à des gens comme Spike Lee.

« Non. Je serai assis à côté de Tracy Morgan ou de Chris Rock. Vous savez, ils vous placent où ils vous placent. Et souvent quand je suis là-bas, je suis à côté de Tracy Morgan, qui est tellement drôle. Et il est assis là et genre, quelques joueurs vont venir. Ils aiment lui donner ce shake bro et tout. Et je suis comme – ces gars devraient aussi me serrer dans leurs bras », a poursuivi Stern. « Je veux dire, que suis-je ? J’ai grandi dans un quartier noir, tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire qu’ils devraient le savoir. Mais je suis ignoré.

« Les Knicks ont été très gentils avec moi », a déclaré Stern à son co-animateur Robin Quivers lors de son émission de radio SiriusXM du lundi. «Ils m’ont placé au premier rang. C’est à ce moment-là que j’ai su que j’étais célèbre. il a continué. « Ils m’ont mis au bord du terrain ! Et les joueurs noirs ne viendront pas me dire bonjour », a déclaré Stern. « Mais ils passent à Spike Lee. »

Le co-animateur Robin Quivers se demande pourquoi il pense qu’ils ne le reconnaissent pas, ce qui, selon Stern, était dû au fait qu’il était un « homme blanc ».

« Tu penses que c’est une chose raciale? » Carquois demandé. « Je suis sûr qu’ils parlent à des Blancs. »

« Non, pas que j’ai vu », a déclaré Stern. « Je veux qu’ils le fassent. Je veux qu’ils me parlent, je veux qu’ils viennent et me disent : ‘Hé Howard, fan de la série !’ Ou quelque chose. Je ne comprends pas. Et, vous savez qui vient parfois vers moi – les arbitres. Les Blancs et les Noirs, ils viendront vers moi, les arbitres Blancs et les Noirs. Comme, ‘Hé Howard, hé.’ Mais oui, beaucoup d’arbitres blancs. Alors je me dis, oh, est-ce que tout est racial maintenant ? »

«Je me fâche juste. Je me dis, tu sais, la célébrité pour moi est très importante. Je vais l’admettre. J’aime que les gens me reconnaissent », a déclaré Stern. « J’aimerais penser que c’est une chose blanche, pas ma personnalité. J’espère que c’est racial. C’est tout. »