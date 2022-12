Howard Stern détruit le documentaire Netflix de Meghan Markle et du prince Harry – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Howard Stern n’a pas d’amour pour Meghan Markle et Prince-Harry après avoir regardé leurs nouvelles docuseries Netflix. “Ça a été douloureux”, a déclaré Howard, 68 ans, à propos du doc ​​à son co-animateur Carquois de Robin dans l’épisode du 12 décembre de son émission de radio SiriusXM, par Médiaité. “Je ne resterais pas avec ça, mais ma femme [Beth Stern] veut le regarder, alors, vous savez, nous avons des émissions que nous regardons, mais elles se présentent comme de telles chiennes pleurnichardes. Je dois te dire mec, je ne comprends tout simplement pas.

L’hôte de Le spectacle Howard Stern a dit qu’il avait de “l’empathie” pour Harry, 38 ans, à cause du décès de sa mère princesse Diana, mais il n’est toujours pas fan du duc et de la duchesse de Sussex. “Quand ces deux-là commencent à se plaindre de ‘Wah wah wah, et ils ne m’aiment pas’, et qu’elle [Meghan] veut être aimé dans ce pays, mais mec, oh mec », a déclaré Howard. “C’est juste très bizarre de voir deux personnes qui n’arrêtent pas de crier : ‘Nous voulions notre vie privée, nous voulions que la presse nous laisse tranquilles.’ Et puis quelle est leur émission spéciale qu’ils ont diffusée sur Netflix – vous les montrant, eux, leurs enfants et leur vie. C’est comme les Kardashian sauf ennuyeux. Tu sais ce que je veux dire?”

Howard a également qualifié de « troublante » la situation de Meghan, 41 ans, et Harry avec la famille royale et s’est demandé si leur vie était vraiment si mauvaise lorsqu’ils vivaient au Royaume-Uni avant de quitter leur emploi en tant que membres de la famille royale. «Est-ce que c’est votre carrière qui parle de l’humiliation dont vous faisiez partie, je ne sais pas, de vivre dans un château – et c’est difficile à comprendre. C’est comme si ça m’a l’air plutôt génial », a déclaré Howard.

Alors que Howard et Robin terminaient la conversation, l’animateur de l’émission de radio a prédit que le mariage de Harry et Meghan, qui dure depuis plus de quatre ans maintenant, pourrait ne pas durer. «Je pense qu’il ne va finalement pas la creuser. Je te le dis, dit-il.

Les trois premiers épisodes de Netflix Harry et Meghan a été créée le 8 décembre et s’est concentrée sur la vie du couple avant leur rencontre ainsi que sur leur premier rendez-vous et l’impact de leur relation sur ceux qui les entourent avant et après sa publication. Le deuxième épisode, qui sortira le jeudi 15 décembre, se concentrera davantage sur leur vie après avoir été mariés, y compris lorsqu’ils ont décidé de quitter la vie royale et de se créer une vie privée dans le sud de la Californie.

