Howard Stern « déteste » l’imitation de Kamala Harris par Maya Rudolph sur SNL

Le sportif de choc Howard Stern a déclaré à Kamala Harris qu’il «déteste» la voir se moquer d’elle sur «Saturday Night Live» lors de l’apparition du vice-président dans son émission de radio mardi.

« Je déteste ça. Je ne veux pas qu’on se moque de toi », Stern a déclaré au candidat démocrate à la présidentielle. « Il y a trop de choses en jeu. Je crois que l’avenir tout entier de ce pays à l’heure actuelle… est littéralement en jeu. »

Mais Harris, 59 ans, a déclaré qu’elle se moquait de l’imitation d’elle-même par l’actrice Maya Rudolph, y compris dans l’épisode de la semaine dernière.

Howard Stern a déclaré à Kamala Harris qu’il détestait voir « SNL » se moquer d’elle. X / @sternshow

«C’était drôle», dit-elle. « Je suis une grande fan de Maya Rudolph, donc je pense qu’elle a consacré beaucoup de temps à la création de la pièce et du personnage. »

Rudolph a repris son rôle de Harris cette saison après avoir joué pour la première fois l’ancien procureur de Californie lors de la campagne électorale de 2020.

Harris a également abordé les sketches de « SNL » lors d’une apparition sur « The View » plus tôt dans la journée.

Elle on m’a montré une vidéo de la performance de Rudolph qu’elle n’avait pas encore vue pendant le talk-show.

« Maya Rudolph. Je veux dire, elle est tellement bonne. Elle a tout : le costume, les bijoux, tout, les manières », a déclaré Harris.

Harris est apparu mardi au Howard Stern Show dans le cadre d’une tournée médiatique avant le jour du scrutin. Spectacle Howard Stern / SiriusXM

Maya Rudolph joue Kamala Harris sur SNL. NBC / SNL

Les deux apparitions font partie d’une nouvelle tournée médiatique que Harris effectue à moins d’un mois du jour du scrutin.

Elle avait auparavant été interviewée sur le podcast « Call Her Daddy » pour toucher les jeunes générations ainsi que sur « 60 Minutes » et apparaîtra sur « The Late Show with Stephen Colbert » mardi soir.