Howard Stern compare Kanye West à Hilter pour des propos antisémites – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock / Matt Baron / Shutterstock

Howard Stern68 ans, claqué Kanye West, 45 ans, dans son émission de radio sur l’antisémitisme que le rappeur a craché sur les réseaux sociaux. “Je suis vraiment fatigué que les gens excusent son comportement en disant:” Eh bien, il est juste un malade mental “”, a déclaré l’animateur de radio sur Le spectacle d’Howard Stern le 19 octobre. “La merde qu’il crache… Je parle de sa dernière diatribe antisémite loufoque qu’il se sent vraiment libre de débiter », a ajouté Howard, faisant référence aux commentaires haineux de Kanye pour lesquels il a refusé de s’excuser.

“F * ck cette autodéfense de maladie mentale.” Howard Stern en a marre des diatribes antisémites de Kanye West et n’accepte plus l’excuse des « problèmes de santé mentale ». (Via Mediaite et SiriusXM) pic.twitter.com/j0vQ1tkloU —Mike Sington (@MikeSington) 19 octobre 2022

Howard, qui est juif, a mentionné comment il a vécu l’antisémitisme en grandissant, avant de continuer à Kim Kardashianl’ex-mari de. “Kanye était sur le Chris Cuomo montrer, et bon Dieu, tu dois entendre la merde dans laquelle ce gars est, et f ** k cette maladie mentale, ce truc d’autodéfense dans lequel il est. Vous savez, comme, ‘Oh ouais, il est juste un malade mental. Ne vous en faites pas », a déclaré Howard, ajoutant à propos de Kanye:« S’il est si malade mentalement, pourquoi ne nomment-ils pas un conservateur pour son argent comme ils l’ont fait avec les pauvres Britney Spears?”

Après avoir diffusé un extrait de l’interview de Kanye avec Chris Cuomo, dans laquelle le rappeur accusait la “mafia juive des médias clandestins” d’être responsable de la raison pour laquelle il n’a jamais été qualifié de milliardaire, Howard a qualifié Kanye de “connard” et a complètement incendié Ye dans une longue diatribe. “C’est tellement déprimant”, a déclaré Howard à propos du comportement de Kanye. “Je veux dire, Kanye était fou de plaisir. Maintenant, il est comme Hitler », a-t-il ajouté.

Kanye a été critiqué par de nombreuses célébrités, telles que Sarah Silvermann et Jamie Lee Curtis, ainsi que des organisations comme la Ligue anti-diffamation, pour la diatribe haineuse qu’il a lancée le samedi 8 octobre. Ye a tweeté qu’il voulait aller “death con 3 On JEWISH PEOPLE”. Un deuxième tweet disait: “Vous avez joué avec moi et essayé de mettre à l’épreuve quiconque s’oppose à votre programme.” Le compte du père de quatre enfants a été verrouillé pour avoir enfreint les politiques de Twitter.

Ye a discuté avec un animateur de télévision britannique Piers Morgan à propos de la controverse dans un aperçu de la prochaine spéciale de deux heures, où Kanye n’a montré aucun remords pour ses propos antisémites. “Êtes-vous désolé de l’avoir dit?” Piers a demandé. “Non. Absolument pas », a répondu Kanye. Le lauréat d’un Grammy a également admis que ses propos étaient «racistes» et qu’il s’en fichait.