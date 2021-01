LEXINGTON, Ky.: Rhyne Howard a récolté 16 points, huit rebonds et sept passes et le n ° 15 Kentucky a utilisé son équilibre pour vaincre l’Alabama 81-68 jeudi soir.

Robyn Benton a ajouté 15 points pour les Wildcats (12-4, 5-3 Southeastern Conference) et Chasity Patterson et DreUna Edwards ont marqué 10 chacun avec 10 joueurs différents. Jazmine Massengill a récolté sept points, sept passes et six rebonds sur le banc.

Jasmine Walker a marqué 27 points et récolté 11 rebonds avec trois blocs pour le Crimson Tide (12-4, 5-3), dont les trois défaites sont venues aux équipes classées. Jordan Lewis a ajouté 15 points avec sept passes pour se classer cinquième sur la liste de carrière de l’Alabama (464).

Le Kentucky a mis en place une course de 14-2 au deuxième quart avec Tatyana Wyatt marquant les six premiers points. Benton a frappé un 3 points et a fait un lay-up à la fin du quart pour une avance de 39-28 à la pause.

La marée était à moins de neuf ans au milieu du troisième quart lorsque les Wildcats ont eu une course de 15-7 pour remonter par 22.

Walker avait un 3 points et Lewis a frappé une paire de lancers francs pour tirer l’Alabama en huit avec plus de quatre minutes à faire, mais le Kentucky avait les cinq points suivants pour mettre fin à la menace.

Le Kentucky est allé 10 sur 18 (56%) à partir de 3 points et a tiré 53% au total. L’Alabama avait 11 3, 6 sur 9 au quatrième trimestre, mais n’a tiré que 43%.

Les Wildcats sont à domicile contre le Missouri dimanche lorsque l’Alabama se rendra en Caroline du Sud, quatrième.

