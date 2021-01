STARKVILLE, Miss: Rhyne Howard a marqué 10 points en prolongation, après avoir marqué 15 points au quatrième quart, et a terminé avec 33 points, 10 rebonds et six passes pour mener la 13e Kentucky à une victoire de 92-86 contre la 12e Mississippi État le dimanche.

Les Wildcats étaient sans but et perdaient 82-78 à mi-chemin de la prolongation lorsque Howard a renversé un 3 points de l’aile droite. Le match était à égalité à 84 lorsque Howard a fait un jeu de trois points à 1:20. Les Bulldogs ont obtenu un seau rapide, mais dans la dernière minute, DreUna Edwards et Howard se sont combinés pour faire 5 des 6 lancers francs.

La plus grande avance pour l’une ou l’autre équipe était de six points et il y avait 14 changements de tête et 10 égalités.

KeKe McKinney et Chasity Patterson ont marqué 11 points chacun pour le Kentucky (9-1, 2-0) et Robyn Benton en a ajouté 10. Edwards a récolté 11 rebonds. Les Wildcats ont réussi un record de la saison 14 à 3 points en 28 tentatives, 49% au total et 18 des 22 lancers francs. Le Kentucky est 24 sur 48 derrière l’arc lors des deux derniers matchs.

Rickea Jackson a marqué 23 points pour les Bulldogs (6-2, 1-1) et Aliyah Matharu a ajouté 19 points sur le banc. Jessika Carter a récolté 14 points et 13 rebonds, y compris un revers et un jeu de trois points avec 27,4 secondes à jouer en temps réglementaire pour égaliser le match à 78. JaMya Mingo-Young a marqué 12 points. MSU était 7 sur 17 à distance, tirant 49% dans l’ensemble, mais n’a eu que 10 lancers francs, soit neuf.

Le jeu à trois points de Carter est venu après que Howard ait perdu le ballon. Les Wildcats ont appelé un temps mort après que les Bulldogs ont égalisé le match, mais n’ont pas réussi à faire entrer le ballon dans les cinq secondes. Cependant, le cavalier court contesté de Jackson dans les dernières secondes a rebondi sur la jante.

Ce match a été déplacé à partir du 24 janvier. Le Kentucky devait initialement jouer au Tennessee avec Vanderbilt à MSU, mais ces deux équipes ont interrompu les activités de basket-ball en raison de la coronavirus.

Le Kentucky, qui vient de remporter une victoire de 75-64 contre l’Arkansas n ° 10 le soir du Nouvel An, joue jeudi au Texas A&M n ° 9 dans la troisième des quatre batailles consécutives du Top 15 de la SEC. L’État du Mississippi est en Floride jeudi.

___

Plus de basket-ball féminin AP: https://apnews.com/womens-college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25