Howard Lutnick, donateur du Haverford College, pourrait façonner la deuxième administration de Trump

Lorsque les étudiants du Haverford College préparent leurs examens, ils visitent la bibliothèque Lutnick – un cadeau de l’ancien élève de 1983 et milliardaire Howard Lutnick, PDG de Cantor Fitzgerald, la société de services financiers de Wall Street.

Ils s’exercent au centre sportif intégré Douglas B. Gardner, du nom du meilleur ami de Lutnick, un collègue décédé lors des attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux étages supérieurs de la tour Nord, aux côtés des deux tiers de l’entreprise.

Les artistes peuvent même exposer leurs œuvres à la galerie Cantor Fitzgerald – un autre résultat des 65 millions de dollars que Lutnick a versés à Haverford sur plusieurs décennies.

Il est désormais prêt à avoir un impact bien au-delà de la ligne principale.

L’exécutif de 63 ans est un proche collaborateur de l’ancien président Donald Trump, qui a nommé cet été Lutnick pour coprésider son équipe de transition présidentielle et lui a demandé d’examiner les personnes nommées pour un éventuel second mandat.

Il s’agit d’un grand pas en avant dans la politique nationale pour Lutnick, un vétéran du pouvoir à New York et, plus récemment, un grand partisan de la crypto-monnaie qui est de loin le plus grand donateur de l’histoire de Haverford.

« Quand je repense à ma vie et à la façon dont je suis arrivé ici, c’était Haverford College », a déclaré Lutnick plusieurs semaines avant le jour du scrutin.

Un Long Islandais qui a rencontré Trump sur le circuit caritatif de Manhattan au tournant du millénaire – faisant plus tard une apparition à ses côtés sur L’apprenti célébrité — Lutnick est devenu l’un des principaux soutiens de la campagne de Trump en 2024, en donnant plus de 10 millions de dollars à ses efforts de réélection et en collectant des millions supplémentaires auprès des donateurs.

La notoriété de Lutnick n’a fait que croître dans ses nouvelles fonctions, annoncées par l’ancien président après avoir assisté à une conférence en août collecte de fonds chez Lutnick dans les Hamptons.

Alors que les principaux démocrates sonnent l’alarme sur la promesse de Trump de vider la main-d’œuvre fédérale et de nommer des loyalistes s’il est élu en novembre, rarement autant d’attention a été accordée à la sélection de ceux qui guideront les décisions cruciales concernant l’armée, l’économie et les services publics du pays. .

Dans une interview de grande envergure, Lutnick a évoqué son rôle de « peintre de mosaïque » politique à la recherche de candidats pour Trump – y compris ceux qui feront preuve de « fidélité » à son leadership – ainsi que la réponse de Haverford aux protestations contre la guerre israélienne à Gaza et le rôle de ce dernier. Elon Musk pourrait jouer un deuxième mandat Trump.

L’accent est mis sur la fidélité

L’étreinte de Lutnick envers l’ancien président a commencé juste après le 7 octobre 2023.

« Il avait une clarté morale claire en ce qui concerne Israël et ce qui s’est passé, ainsi que la façon dont il pensait ce qui s’est passé », a déclaré Lutnick. « C’était énorme pour moi. »

Trump s’est présenté comme le meilleur candidat pour Israël, suggérant même que l’attaque meurtrière de l’organisation terroriste Hamas à l’extérieur de la bande de Gaza, au cours de laquelle 1 200 personnes ont été tuées et 250 enlevées, cela ne serait pas arrivé s’il avait été au pouvoir.

Lutnick a déjà fait des dons aux candidats des deux partis. Les dossiers de financement de la campagne montrent cependant que ces dernières années, ses contributions ont été exclusivement destinées aux PAC alignés sur le GOP. Cela comprend un don de 500 000 $ en mai à Keystone Renewal, un groupe dédié à l’élection de candidats conservateurs en Pennsylvanie.

Un récent article du Financial Times affirmait que Lutnick serait en considération pour le poste d’ambassadeur en Israël. Lutnick a déclaré qu’il n’était pas intéressé par le rôle.

Linda Marie McMahon, ancienne PDG de World Wrestling Entertainment et responsable de la Small Business Administration pendant le premier mandat de Trump, rejoint Lutnick pour diriger la recherche.

Le candidat à la vice-présidence JD Vance et les deux fils aînés de Trump, Donald Trump Jr. et Eric Trump, sont coprésidents honoraires, tout comme les anciens démocrates Tulsi Gabbard et Robert F. Kennedy Jr.

Lutnick n’est pas allé jusqu’à nommer les candidats avec lesquels il s’était entretenu. Il a dit qu’ils vont des physiciens nucléaires au PDG d’une entreprise de 100 milliards de dollars.

«Je n’ai besoin ni ne veux de rien», a-t-il déclaré. « Je veux juste aider [Trump] avoir le meilleur gouvernement possible – et cela en lui trouvant les personnes talentueuses qu’il n’avait pas la dernière fois. Il ne l’avait tout simplement pas la dernière fois.

La première administration Trump a été marquée par une porte tournante de hauts responsables, y compris ceux qui ont révoqué leur soutien à l’ancien président après les émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole américain. Ce mois-ci, il a été rapporté que le général à la retraite Mark A. Milley, ancien président des chefs d’état-major interarmées, serait allé jusqu’à qualifiant Trump de « fasciste jusqu’à la moelle ».

L’équipe de transition 2024 recherche avant tout des candidats qui resteront fidèles à Trump et à sa politique.

« Ils n’ont pas respecté le fait qu’il ait été élu président des États-Unis… », a déclaré Lutnick à propos d’anciens responsables que Trump avait destitués. « Vous êtes viré si vous ne faites pas ce que l’homme dit. »

« Ça va dans ton âme »

L’histoire de Lutnick à Haverford s’est presque terminée au début de sa première année.

Un peu plus d’un an avant l’arrivée de Lutnick sur la Main Line de Philadelphie en tant que recrue de tennis de Division III, sa mère était décédée d’un cancer du sein. Son père, professeur d’histoire américain, luttait contre un cancer du poumon.

Une semaine après le début du semestre, Lutnick a appris que des infirmières avaient accidentellement administré à son père une forte dose de médicaments de chimiothérapie destinée à un autre patient, le tuant.

Il se préparait à abandonner ses études pour s’occuper de son jeune frère aux côtés de sa sœur aînée, mais un appel du président de Haverford a modifié son cap :

Haverford paierait les frais de scolarité de Lutnick.

« Quand vous traversez l’enfer, qui prend soin de vous, cela entre dans votre âme », a déclaré Lutnick, diplômé en économie. « En fin de compte, j’ai fini par avoir la vie que mon père voulait que j’aie », a-t-il ajouté.

Lutnick a gravi les échelons de Cantor Fitzgerald, devenant PDG et, en 1996, président de la société tentaculaire.

Après que l’entreprise ait perdu 658 employés le 11 septembre, le nom de Lutnick est devenu synonyme de tragédie lorsqu’il a lancé une campagne visant à reverser une partie des bénéfices de l’entreprise aux familles des victimes.

Il est revenu dans la sphère de Haverford en tant que membre et éventuellement président du conseil d’administration de l’école, supervisant la modernisation des installations du collège au milieu des années 2010.

Son don de 25 millions de dollars en 2014 était le don le plus important des 181 ans d’histoire de l’établissement, incitant l’ancien président de Haverford, Dan Weiss, à saluer « l’engagement inébranlable de Lutnick envers Haverford, sa passion pour soutenir la réputation d’excellence largement méritée du collège à bien des égards, et sa générosité spectaculaire.

Un « manque de clarté morale »

Beaucoup de choses ont changé sur les campus universitaires depuis le 7 octobre, et l’alma mater de Lutnick ne fait pas exception.

Alors que les protestations des groupes pro-palestiniens ont balayé les établissements d’enseignement supérieur du pays, les partisans d’Israël ont condamné ce qu’ils ont qualifié de culture endémique de langage et de comportement antisémites parmi les étudiants.

À Haverford, les étudiants protestaient périodiquement contre la guerre menée par Israël, qui a coûté la vie à des personnes plus de 40 000 Palestiniens. Des sit-in ont occupé la salle des fondateurs du campus et les étudiants ont érigé un campement sur le terrain du collège.

Haverford n’a pas appelé à un cessez-le-feu et a répondu aux allégations d’antisémitismemais après un semestre de protestations, certains étudiants juifs ont poursuivi le collège et ont déclaré qu’ils avaient créé un environnement hostile.

Lutnick pensait que l’école aurait pu faire davantage pour condamner les manifestants.

« Je ne peux pas perdre mon amour pour Haverford College – ce n’est pas possible », a déclaré Lutnick. « Mais je peux exprimer ma profonde déception face au manque de clarté morale de leurs dirigeants. »

Département de l’efficacité gouvernementale

Même si Lutnick ne nommera pas ceux qu’il sélectionne pour un autre mandat de Trump, il était heureux de parler d’une personne familière à de nombreux Pennsylvaniens ces derniers temps : Elon Musk.

Musk a passé la seconde moitié du mois d’octobre à défendre Trump à travers l’État, et le milliardaire a donné environ 75 millions de dollars à son America PAC, un groupe dédié à la réélection de Trump. Musk a même offert des millions aux électeurs de Pennsylvanie en échange de leur inscription sur les listes électorales. faire sourciller les juristes .

Musk et Lutnick se sont connectés ce mois-ci, selon le président de Cantor Fitzgerald, qui a publié sur X, propriété de Musk, une photo des deux avec le message : « Bienvenue sur DOGE ».

Il s’agit à la fois d’une référence à la célèbre crypto-monnaie Dogecoin et d’une proposition de plus en plus réelle selon laquelle Musk pourrait diriger ce qui serait une entité nouvellement créée, le Département de l’efficacité gouvernementale – ou DOGE.

« Le DOGE d’Elon Musk éliminera le gaspillage du budget de 6 500 milliards de dollars du gouvernement », a déclaré Lutnick.

Étant donné que les entreprises de Musk sont d’importants sous-traitants du gouvernement, il devrait se retirer de ces fonctions pour éviter un conflit d’intérêts. Lutnick a cependant suggéré que Musk pourrait « chasser » le département du secteur privé.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il considérait comme des dépenses inutiles, Lutnick a mentionné une série de bureaux entretenus par le ministère de l’Intérieur et le coût du matériel militaire que les troupes américaines ont laissé en Afghanistan, et il s’est demandé pourquoi certains des 2,9 millions d’employés du gouvernement n’avaient pas été licenciés.

Dans une récente déclaration à Politico, l’équipe de Lutnick a rejeté accusations selon lesquelles il mélangeait ses fonctions de transition avec des intérêts commerciaux personnels.

Des initiés anonymes de Trump ont affirmé que Lutnick avait discuté de questions réglementaires à enjeux élevés impliquant son entreprise lors des réunions de transition à Capitol Hill. Un associé de Lutnick a déclaré que le coprésident avait pris séparément ses réunions de transition et ses réunions d’affaires.

Pendant ce temps, Lutnick a nié qu’un deuxième mandat de Trump serait doté de membres affiliés au Projet 2025.

La campagne Harris a fait du projet tentaculaire du groupe de réflexion d’extrême droite Heritage Foundation pour une deuxième administration Trump la pièce maîtresse de son procès contre l’ancien président, avertissant qu’il affaiblirait davantage la protection contre l’avortement, réorganiserait le pouvoir du pouvoir exécutif et transformerait le ministère en arme. de Justice.

« Je veux être très clair : la transition Trump-Vance considère le projet 2025 comme radioactif », a déclaré Lutnick. « Nous n’y sommes jamais connectés, jamais associés. Cela n’a rien à voir avec nous.