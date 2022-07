Howard Kleinberg, ancien de “Top Chef”, est mort à 46 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ancien de “Top Chef” Howard Kleinberg est décédé, a annoncé l’émission Bravo sur Twitter. Il avait 46 ans.

“La #Excellent chef La famille est attristée d’apprendre le décès inattendu de Howard Kleinberg de la saison trois. La passion de Howie pour la cuisine a rempli tant de personnes et notre plus profonde sympathie va à sa famille et à ses amis”, a écrit le compte sur Twitter.

La mère de Kleinberg, Susan, a confirmé que le chef est décédé ce week-end d’une crise cardiaque au Miami Herald.

“Je découvre juste combien de vies il a touchées”, a-t-elle déclaré au point de vente. “Il était marié à sa passion dans la vie, qui était sa cuisine.”

Le point de vente a rapporté que Kleinberg avait étudié à l’école culinaire de l’Université Johnson & Wales à North Miami. L’un de ses premiers concerts de cuisine a eu lieu à l’hôtel Intercontinental au centre-ville de Miami.

Kleinberg s’est classé septième lors de la troisième saison de “Top Chef” en 2007. Après son passage dans l’émission, il a ouvert son propre restaurant, Bulldog Barbecue, à Miami.

Selon son nécrologie, des funérailles ont eu lieu en son honneur mardi à North Miami. Sa famille a demandé que des dons en son honneur soient faits pour sauver des animaux de compagnie Bullies-N-Beyond Rescue ou Feeding South Florida.

Le chef laisse dans le deuil sa mère, son père, sa sœur, ainsi que son chien, Skye.

La page nécrologique de Kleinberg était remplie de mots aimables de fans.

“Je me souviens et j’ai adoré Howie Kleinberg dans Top Chef. Il était passionné par la nourriture. RIP”, a écrit un utilisateur.

“J’ai enseigné à Howie à l’école primaire. Des années plus tard, dans son restaurant de North Miami, sa serveuse m’a surpris en sortant son cadeau de lait et de biscuits. Je penserai toujours à lui avec affection”, a écrit un autre utilisateur.

“Le chef Howie était un homme amusant, gentil et au grand cœur. Il m’a fait essayer mon premier burger Luther et m’a fait découvrir la magie des extrémités brûlées. Qu’il repose en paix et que sa mémoire soit une bénédiction”, lit-on dans un autre message.