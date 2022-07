Howard ‘Howie’ Kleinberg est mort à 46 ans: le favori des fans de Top Chef décède d’une crise cardiaque avec des hommages à sa famille

Howard “Howie” Kleinberg, ancien de TOP Chef et favori des fans, est décédé à 46 ans.

La mère de Kleinberg, Susan, a confirmé au Miami Herald qu’il était décédé d’une crise cardiaque ce week-end.

Le favori des fans de Top Chef, Howard ‘Howie’ Kleinberg, est décédé Crédit : Getty Images – Getty

L’amour du chef Howie pour le barbecue l’a aidé à ouvrir son restaurant à Miami, Bulldog BBQ Crédit : Getty

“Je viens de découvrir combien de vies il a touchées. Il était marié à sa passion dans la vie, qui était sa cuisine”, a déclaré sa mère au cœur brisé.

L’émission Top Chef de Bravo a annoncé la mort de Howie sur Twitter mardi, en disant: “La famille #TopChef est attristée d’apprendre le décès inattendu de Howard Kleinberg de la saison trois.

“La passion de Howie pour la cuisine a rempli tant de monde et notre plus profonde sympathie va à sa famille et à ses amis.”

Le natif du sud de la Floride a étudié à l’école culinaire de l’Université Johnson & Wales à North Miami.

Howie a terminé septième lors de la troisième saison de Top Chef en 2007.

Après son passage dans l’émission, il a ouvert son propre restaurant à North Miami, Bulldog Barbecue.

Selon sa nécrologie, son amour pour la gastronomie l’a poussé à participer chaque année au South Beach Wine and Food Festival.

Le chef Howie laisse dans le deuil sa mère, Susan, son beau-père Ken Ratner, sa sœur, Amy Wildstein et ses trois enfants, et son chien bien-aimé Sky.