HU, tu sais !

L’Université Mecca Howard a fermé Washington DC avec un autre week-end de retrouvailles étoilé, rempli d’excellence noire, d’anciens élèves accomplis s’exerçant dans la cour et de certains des méchants les plus volants que vous ayez jamais vu sur un campus HBCU.

Largement considérée comme la destination définitive des retrouvailles, HU a attiré une foule massive à son Yardfest annuel mettant en vedette des performances de Compenser, Victoria Monététoile montante Jozzyet une apparition surprise de Diddy qui a tenu sa promesse de donner 1 million de dollars à l’université.

“En tant que personne ayant fréquenté l’Université Howard et valorisant l’expérience transformatrice des collèges historiquement noirs, il reste crucial que nous nous efforcions de protéger et de maintenir leur héritage”, a déclaré le magnat milliardaire. « Ce don à Howard n’est pas seulement une contribution financière ; c’est aussi une réaffirmation de notre engagement envers une institution culturelle qui a touché d’innombrables vies. Il s’agit de garantir que les HBCU continuent de recevoir le soutien qu’elles méritent à juste titre.

Fondée en 1867, l’université de recherche privée est composée de 14 écoles et collèges qui fonctionnent avec un engagement envers l’excellence en matière de vérité et de service tout en produisant davantage de doctorats afro-américains sur le campus. récipiendaires que toute autre université aux États-Unis

Depuis 150 ans, la faculté de droit de l’Université Howard (classée comme la première faculté de droit pour les étudiants noirs par le magazine preLaw) a défendu la justice sociale et a formé plus de 4 000 ingénieurs sociaux, dont le premier Afro-américain à la Cour suprême. Justice, législateurs renommés, avocats des droits civiques, maires et fonctionnaires à travers les États-Unis

Les anciens élèves notables de HU comprennent Chadwick Boseman, Thurgood Marshall, Phylicia Rashad, Taraji P. Henson, Debbie Allen, Kamala Harris, Lance Grossactrice Ashley Blaine Featherson-Jenkinset plus.

