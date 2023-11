Howard, hôte des Jackets, continuera à domicile – Basketball masculin – Georgia Tech Yellow Jackets

GEORGIA TECH (1-0) contre HOWARD (1-0)

LES APPARTEMENTS – Georgia Tech poursuit son nouveau chapitre de son histoire de basket-ball masculin et son match d’ouverture de trois matchs à domicile à 19h30 jeudi soir lorsque l’entraîneur-chef de première année Damon Stoudamire et les Yellow Jackets accueillent l’Université Howard au Pavillon McCamish. Tech est entré dans ce nouveau chapitre avec quatre partants revenant d’une équipe qui avait 15-18 ans il y a un an, et neuf nouveaux boursiers sur sa liste. Les Jackets ont ouvert la campagne lundi soir avec une victoire acharnée de 84-62 contre Georgia Southern. Les Bison, vainqueurs 92-80 contre l’Université de Hampton lundi soir, ont remporté la saison 2022-23 de la Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC) et ont terminé avec une fiche globale de 22-13, perdant au premier tour du tournoi de la NCAA. Le match de jeudi sera diffusé en direct sur ACC Network Extra et ESPN+, et est également disponible sur l’application ESPN. La couverture radio est assurée sur le Georgia Tech Sports Network par Legends Sports et la station phare 680 the Fan (680 AM/93,7 FM). La diffusion Tech est également disponible sur le canal SiriusXM 382 et sur l’application SiriusXM. LE CONSEIL Georgia Tech dispute ses trois premiers matchs de la saison 2023-24 dans l’enceinte amicale du Pavillon McCamish, où les Yellow Jackets ont une fiche de 124-68 en plus de 11 saisons. Le premier road trip de Tech aura lieu le 22 novembre à Cincinnati.

Howard est l’un des cinq adversaires garantis hors conférence de Tech qui ont remporté 20 matchs ou plus au cours de la saison 2022-23, dont quatre qui ont joué en séries éliminatoires. Mississippi State (21-13), Penn State (23-14) et Howard (22-13) ont tous participé au tournoi NCAA la saison dernière, tandis que Cincinnati (23-13), nouveau membre du Big 12, a atteint les quarts de finale. du NIT. UMass Lowell (26-8) a terminé deuxième de la Conférence Amérique Est. Les Yellow Jackets pourraient potentiellement affronter deux autres équipes à 20 victoires dans la Diamond Head Classic, avec un match possible contre Hawai’i (21-11) au deuxième tour et TCU (22-13) au tour final.

Les quatre boursiers de retour de Tech – Miles Kelly, Lance Terry, Dallan « Deebo » Coleman et Kyle Sturdivant – ont représenté 59,4 % des points des Yellow Jackets et 56,5 % des minutes au cours de la saison 2022-23. Ils ont collectivement tiré 35,6 pour cent à trois points.

Tech compte au total neuf nouveaux arrivants boursiers sur sa liste, cinq transferts jugés comme la 17e meilleure classe de transfert du pays par 247Sports et quatre étudiants de première année.

Les cinq transferts de Tech ont totalisé en moyenne 37 points et 17,2 rebonds par match la saison dernière dans leurs écoles précédentes. Ils ont disputé ensemble 263 matchs au cours de leur carrière et ont effectué 116 départs.

Kyle Sturdivant , lui-même transféré de l’USC avant la saison 2020-21, est l’homme d’État le plus âgé de la liste Tech, entamant sa quatrième saison. Il est le seul joueur restant de l’équipe du championnat ACC 2021 de Tech et a disputé 91 matchs (49 départs) dans un uniforme Tech.

Le seul partant de Tech perdu par rapport à l'équipe de l'année dernière est le centre 6-7 Ja'von Franklinjouant désormais professionnellement en Serbie.

Tyzhaun Claude a réalisé un double-double (10 points, 10 rebonds) lors de ses débuts avec les Yellow Jackets. (photo de Danny Karnik) SÉRIE VS. HOWARD Georgia Tech et Georgia Tech se sont rencontrés trois fois auparavant, remportant les trois fois, la dernière fois le 2 janvier 1991 dans une décision serrée de 84-77 à l’Alexander Memorial Coliseum.

Tech a une fiche de 35-0 de tous les temps contre les membres de la Mid-Eastern Athletic Conference et de 53-2 contre les programmes de la Division I HBCU. Les Jackets ont affronté, ou du moins programmé, une équipe du MEAC ou de la Southwestern Athletic Conference chaque année depuis 2011-12.

L’entraîneur-chef associé de Howard, Rod Balanis, est un ancien joueur de basket-ball de Georgia Tech (1991-94) qui en est à sa deuxième saison avec les Bison après 20 ans en tant qu’assistant de Mike Brey à Notre Dame. LES VESTES EN UN COUP D’OEIL Vous cherchez à redonner à la technologie une importance nationale, Damon Stoudamire apporte l’expérience de 13 ans en tant que joueur NBA à succès, 10 ans d’expérience en tant qu’entraîneur au niveau collégial et quatre ans au niveau NBA. Il a ajouté une classe de transfert de cinq joueurs qui a été classée n°17 ​​au pays par 247Sports et quatre étudiants de première année talentueux à la liste pour 2023-24. La garde junior 6-6 ouvre la voie aux Yellow Jackets Miles Kelly (Stone Mountain, Géorgie), qui a mené Tech en termes de score (14,4 points par match) et de tir à trois points (.379) et a établi un record d’équipe pour le pourcentage de lancers francs (.898). Le garde senior 6-3 est également de retour Lance Terry (College Park, Géorgie)qui a récolté en moyenne 10,1 points et a réussi 38,8 pour cent de ses tentatives à trois points, garde junior 6-6 Dallan « Deebo » Coleman (Memphis, Tennessee)qui a récolté en moyenne 9,5 points et 2,9 rebonds, et meneur senior 6-3 Kyle Sturdivant (Norcross, Géorgie)qui est de retour pour sa quatrième saison avec les Flats après avoir récolté une moyenne de 8,6 points et mené les Jackets en moyenne de passes décisives (3,3 par match). La classe de transfert comprend 6-4 gardes de deuxième année Amaree Abram (Port Arthur, Texas) d’Ole Miss, attaquant senior 6-7 Tyzhaun Claude (Goldsboro, Caroline du Nord) de Caroline occidentale, centre pour seniors 6-11 ans Ebenezer Dowuona (Accra, Ghana) de NC State, attaquant de deuxième année 6-9 Tafara Gapare (Wellington, Nouvelle-Zélande) du Massachusetts et garde junior 6-7 Kowacie Reeves, Jr. (Macon, Géorgie) de Floride. Tous les transferts, à l’exception de Gapare, ont une expérience de départ significative dans les écoles précédentes, et Gapare a disputé 30 matchs en première année. La classe de première année est menée par l’attaquant 6-9 Baye Ndongo (Mboro, Sénégal) et comprend 6-3 meneurs Naithan George (Toronto, Ontario)6-6 en avant Ibrahima Sacko (Conakry, Guinée) et 6-9 en avant Ibrahim Souaré (Conakry, Guinée).