Howard Donald de Masked Dancer, 53 ans, montre son incroyable flexibilité après avoir été révélé sous le nom de Zip

Howard Donald, 53 ans, de THE Masked Dancer, a montré son incroyable flexibilité après avoir été révélé sous le nom de Zip.

La star de Take That a terminé à la troisième place de la grande finale de l’émission ITV de ce soir, remportée par Louis Smith dans le rôle de Carwash.

🔵 Lisez notre blog en direct The Masked Dancer pour la dernière action

5 Howard Donald a montré sa flexibilité après avoir terminé troisième sur The Masked Dancer Crédit : Twitter/Howard Donald

Après avoir été démasqué, Howard s’est rendu sur son compte Twitter pour partager des photos de l’émission, dont une photo des coulisses de lui s’étirant dans son costume.

Allongé sur le sol sans son masque, Howard s’est tenu à chaque pied alors qu’il faisait une scission dramatique, montrant qu’il est tout aussi flexible qu’il l’était lorsque le boys band a commencé au début des années 90.

Howard a écrit à côté des clichés: « Être démasqué était exaltant après avoir fait le tour du studio incognito @MaskedSingerUK. »

Ses fans adoraient ses mouvements flexibles, avec une écriture en dessous: « Je suis vraiment désolé pour ma langue (car je fais de mon mieux pour être une femme) mais……. HOLY F***. »

5 Howard a fait le grand écart sur le sol en un clin d’œil dans les coulisses Crédit : Twitter/Howard Donald

5 Howard avait séduit les juges et les téléspectateurs en tant que Zip

5 Il a ensuite pu jouer sans masque Crédit : Twitter/Howard Donald

Un autre a tweeté : « J’adooore que vous ayez fait ça ! Et j’adooore que vous ayez encore une fois montré à tout le monde à quel point vous êtes bon danseur ! C’était tellement amusant à regarder ! J’espère que cela vous a plu aussi. »

Un troisième a ajouté : « Omg ! Quand tu te dégourdit les jambes comme ça, j’ai toutes sortes d’images en tête ! Lol. »

Après avoir été démasqué, Howard a admis qu’il avait été difficile de garder son implication dans la série secrète de ses deux filles.

Il a dit: « [It wass] super dur, mes filles ne le savent même pas, l’une a 21 ans et l’autre 16 et elles se demandent ‘qu’est-ce que tu fais à Londres ?’

5 La star de Take That était ravie d’avoir terminé troisième Crédit : ITV

« Je suis tellement préparé que je suis arrivé en finale, j’ai obtenu une médaille de bronze. »

Avant que Howard ne soit démasqué, l’ancienne actrice d’EastEnders Tamzin Outhwaite a été dévoilée en tant qu’épouvantail.

Une fois que Howard a été révélé, il a été suivi par la finaliste Bonnie Langford en tant qu’écureuil, puis Louis Smith a été couronné vainqueur en tant que lave-auto.

Le danseur masqué est disponible sur ITV Hub.