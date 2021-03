INDIANAPOLIS: Abilene Christian et sa défense frénétique et ravageuse ont renvoyé Shaka Smart et le Texas du tournoi de la NCAA au premier tour une fois de plus alors que les Wildcats, 14e têtes de série, ont assommé les Longhorns, troisième tête de série, 53-52 samedi soir.

Joe Pleasant, un tireur à 58,8% de la saison, a effectué une paire de lancers francs avec 1,2 seconde à jouer alors que les Wildcats ont choqué leurs rivaux dans l’État lors de la première rencontre entre les écoles.

Les Wildcats ont causé des maux de tête aux Longhorns plus grands et plus talentueux toute la nuit et ont eu juste assez d’attaque pour remporter leur première victoire au tournoi de la NCAA lors de leur deuxième apparition.

Pleasant a terminé avec 11 points tout comme Coryon Mason pour les Wildcats. Abilene Christian (24-4) affrontera l’UCLA au deuxième tour lundi.

Andrew Jones a marqué 13 points pour le Texas (23-5) et était presque le héros. Jones a réussi deux lancers francs à 56 secondes de la fin et son 3 pointeur à 14 secondes de la fin a placé les Longhorns devant 52-51.

Mais Damien Daniels s’est dirigé vers le panier et Pleasant a saisi le rebond. Il a été victime d’une faute et a calmement frappé les deux lancers francs.

BYU 73, UCLA 62

INDIANAPOLIS: Johnny Juzang a accumulé 27 points lors de son deuxième grand match du tournoi de la NCAA, Jules Bernard a fourni une grande remontée en deuxième mi-temps et la tête de série n ° 11 UCLA a battu BYU, sixième tête de série.

Bernard a terminé avec 16 points et Jaime Jaquez Jr.en a ajouté 13 pour les Bruins (19-9), qui ont survécu à une frayeur des quatre premiers de l’État du Michigan et joueront désormais pour une place dans le Sweet 16.

C’était la première victoire de l’UCLA en matière de réglementation depuis la manipulation de l’Utah le 25 février.

Alex Barcello a mené les Cougars (20-7) avec 20 points, la plupart venant alors que l’équipe de Mark Popes tentait de se rallier après un déficit de 38-27 à la mi-temps. Brandon Averette a ajouté 15 points et Matt Haarms a terminé avec 11 points et 10 tableaux alors que BYU qui est tombé à Gonzaga en finale de Mountain West a subi des pertes consécutives pour la première fois en 60 matchs.

MICHIGAN 82, TEXAS SUD 66

WEST LAFAYETTE, Ind.: Juwan Howard a remporté son premier match du tournoi NCAA depuis qu’il a succédé à l’entraîneur du Michigan, guidant Mike Smith et les Wolverines, tête de série, devant Texas Southern.

Smith a marqué 18 points et Hunter Dickinson en a ajouté 16 alors que le Michigan entrait dans le deuxième tour sans Isaiah Livers, qui est blessé au pied. Eli Brooks et Brandon Johns Jr. avaient 11 points chacun.

Howard est de retour dans le tournoi pour la première fois depuis sa carrière de joueur stellaire avec le Michigan, y compris des apparitions consécutives dans le Final Four en 1992 et 1993. C’est sa deuxième saison en charge, mais le tournoi NCAA a été annulé l’année dernière en raison de la pandémie.

Howard et les Wolverines (21-4) ont eu peu de problèmes avec la tête de série No 16 Texas Southern, mais l’absence de Livers pourrait conduire à l’adversité sur la route. La prochaine étape est le LSU n ° 8 lundi.

Michael Weathers avait 24 points pour les Tigers (17-9).

LSU 76, ST. BONAVENTURE 61

BLOOMINGTON, Ind.: L’étudiant de première année Cameron Thomas a marqué 27 points dans une autre performance impressionnante et ses coéquipiers LSU ont fourni le muscle de rebond, menant les Tigers, huitièmes têtes de série, devant St. Bonaventure, neuvième tête de série.

LSU (19-9) peut atteindre son deuxième Sweet 16 consécutif s’il bat le Michigan.

Darius Days et Aundre Hyatt avaient chacun 13 points et Trendon Watford en avait 11. Days et Watford avait également 11 rebonds chacun tandis que Hyatt en attrapait 10. Les Tigers en ont remporté cinq sur six.

Jaren Holmes a marqué 18 points et Osun Osunniyi a récolté 15 points et neuf rebonds pour Saint-Bonaventure (16-5).

COLORADO 96, GEORGETOWN 73

INDIANAPOLIS: Le Colorado a utilisé un barrage précoce de 3 points pour transformer son classement le plus élevé jamais enregistré en une victoire contre Georgetown et l’entraîneur Patrick Ewing.

Dirigé par Jabari Walkers, une clinique de tir 5 contre 5 à 3 points, les Buffs de cinquième tête (23-8) ont réalisé 16 points à 3 points et ont tiré 64% à longue distance.

Walker n’a raté qu’un seul de ses 10 tirs en route vers un record de 24 points en carrière, et DShawn Schwartz (18 points) a réussi quatre de ses cinq 3 en première mi-temps pour mettre le Colorado en régulateur de vitesse. Les Buffs ont fait les huitièmes de finale pour la troisième fois seulement depuis que les groupes se sont élargis à 64 équipes en 1985. Ils affronteront l’état de Floride, quatrième tête de série.

Georgetown a remporté quatre matchs en quatre jours plus tôt ce mois-ci pour remporter le titre du Big East Tournament et faire un voyage surprise au tournoi NCAA. Mais les Hoyas ont terminé 13-13 sur la saison. Qudus Wahab a mené Georgetown avec 20 points.

ÉTAT DE FLORIDE 64, UNC GREENSBORO 54

INDIANAPOLIS: RaiQuan Gray a marqué 17 points et Florida State a commencé ce qu’il espère être une autre course en profondeur sous la direction de l’entraîneur Leonard Hamilton, repoussant l’UNC Greensboro, 13e tête de série.

Les Seminoles, qui ont atteint l’Elite Eight et le Sweet 16 lors des deux tournois précédents, ont permis aux Spartans de rester longtemps en seconde période grâce à une performance offensive inégale.

Florida State a obtenu un score de 0 pour 9 sur une plage de 3 points, remportant un match sans 3 pour la première fois depuis février 2018. Les Seminoles ont quand même réussi à tirer 50% au total.

Balsa Koprivica avait 13 points et neuf rebonds et Anthony Polite a ajouté 12 points pour les Seminoles.

Isaiah Miller a marqué 17 points et Keyshaun Langley en a ajouté 16 pour Greensboro (21-9), qui cherchait sa première victoire en tournoi.

MARYLAND 63, UCONN 54

WEST LAFAYETTE, Ind.: Eric Ayala a marqué 23 points et le Maryland, 10e tête de série, a réprimé sa défense dans la dernière ligne droite pour battre la 7e tête de série UConn.

Les Terrapins, 10e tête de série, ont tenu UConn à 32% de tir pour vaincre le jeu physique fort des Huskies. Le Maryland a été dépassé 40-29, mais sa défense a porté les Terps à un match de deuxième tour contre l’Alabama, deuxième tête de série.

Maryland (17-13) a tiré 51% pour le match et a converti 9 des 18 derrière l’arc.

Aaron Wiggins avait 14 points et Donta Scott 12 pour le Maryland.

James Bouknight avait 15 points et Jalen Gaffney 12 pour les Huskies (15-8), qui ont remporté cinq de leurs six derniers matchs pour gagner leur première place au tournoi NCAA depuis 2016.

ALABAMA 68, IONA 55

INDIANAPOLIS: Herb Jones a marqué 20 points et l’Alabama, deuxième tête de série, a ouvert un match serré pour battre les outsiders de l’entraîneur Rick Pitino de Iona.

Jones a eu un vol et un layup qui a mis en évidence une course de 11-0 et a donné à l’Alabama (25-6) une marge de manœuvre à 54-46 après que les équipes aient basculé avec l’avance pendant une grande partie de la seconde mi-temps.

Même s’il est arrivé avec son classement le plus élevé de tous les temps, un Pitino de 15 est venu à Indy avec huit combinaisons et au moins une lueur d’espoir, il pourrait en utiliser plus d’un.

Isaiah Ross a marqué 19 points sur un tir de 8 en 18 pour les Gaels (12-6). Le reste de l’équipe est allé 15 pour 41.

OUEST

GONZAGA 98, ÉTAT DE NORFOLK 55

INDIANAPOLIS: Corey Kispert a marqué 15 de ses 23 points à la mi-temps et la tête de série n ° 1 Gonzaga a roulé dans son premier match, battant Norfolk State.

Anton Watson a récolté 17 points en 7-en-7 pour les Bulldogs (27-0), qui ont réussi quelques minutes d’ouverture lentes et ont facilement géré les champions de la Mid-Eastern Athletic Conference, 16e têtes de série.

La prochaine place pour les Zags invaincus est l’Oklahoma, huitième tête de série, au deuxième tour de la région de l’Ouest.

Gonzaga menait par 22 points avant la pause et continuait à étirer les devants après la mi-temps. Il a remporté 31 rencontres consécutives la saison dernière.

Devante Carter et Kyonze Chavis ont chacun marqué 12 points pour les Spartans (17-8), qui en avaient remporté sept de suite.

OKLAHOMA 72, MISSOURI 68

INDIANAPOLIS: Austin Reaves a marqué 23 points, Brady Manek en a ajouté 19 et l’Oklahoma a glissé par le Missouri, neuvième tête de série.

Les Sooners, huitièmes têtes de série (16-10), sont au deuxième tour pour la quatrième fois lors des six derniers tournois.

Les Sooners se sont retirés avec une avance de huit points avec 1:08 à gauche du tir de lancer franc de Reaves, mais Dru Smith a réussi deux points à 3 points dans la dernière minute pour maintenir la pression et tirer le Missouri à 70-67 avec 46,7 à jouer.

Smith a mené les Tigers (16-10) avec 20 points.

Reaves a raté un sauteur et le Missouri a obtenu une possession à égaler à 17 secondes de la fin, mais les Tigers n’ont jamais réussi à sortir d’un 3 points, en partie parce qu’Elijah Harkless a commis une faute intelligente avec 2,1 secondes à jouer.

CREIGHTON 63, UC SANTA BARBARA 62

INDIANAPOLIS: Christian Bishop a réussi les deux volées d’un un contre un avec 16 secondes à jouer pour donner la tête à Creighton, cinquième tête de série, et les Bluejays se sont accrochés pour battre l’UC Santa Barbara, 12e tête de série.

La saison turbulente de Creightons, qui comprenait une suspension d’un match pour l’entraîneur Greg McDermott après avoir fait une remarque insensible à la race dans les vestiaires, se poursuit lundi dans la région de l’Ouest lorsque les Bluejays (21-8) affrontent l’Ohio, 13e tête de série.

Bishop a été victime d’une faute d’Amadou Sow au sol après avoir saisi un rebond offensif et est allé à la ligne avec les Gauchos (22-5) 62-61.

Le junior est entré dans le jeu à 57% de la ligne, mais a chuté dans les deux, touchant à peine la jante.

JaQuori McLaughlin a eu une chance de remettre les Gauchos au sommet mais n’a pas pu terminer à la jante. Il a mené l’UCSB avec 13 points.

OHIO 62, VIRGINIE 58

BLOOMINGTON, Ind.: La défense de titre inhabituelle de Virginias s’est terminée par une autre perte contrariée, tombant 62-58 contre Jason Preston et l’Ohio.

Les Cavaliers, quatrième tête de série, ont eu du mal à marquer lors d’une séquence clé en seconde période et ont tiré à 35% du terrain pour le match. Virginia est devenue la première tête de série n ° 1 à abandonner son match d’ouverture du tournoi NCAA lorsqu’elle a perdu contre UMBC en 2018, mais elle a utilisé le revers comme motivation dans sa course au championnat en 2019.

L’année dernière, le tournoi de la NCAA a été annulé en raison de la pandémie, retardant la défense du titre des Cavaliers. Ils viennent d’arriver dans l’Indiana vendredi à cause de problèmes de COVID-19, et maintenant ils rentrent chez eux.

Preston et Ben Vander Plas ont livré pour l’Ohio (17-7) après avoir mené les Bobcats au titre du tournoi de conférence Mid-American.

Vander Plas a marqué 17 points et Preston a terminé avec 11 points, 13 rebonds et huit passes.

Sam Hauser a récolté 15 points et neuf rebonds pour Virginia (18-7).

SUD DE LA CALIFORNIE 72, DRAKE 56

INDIANAPOLIS: Evan Mobley a récolté 17 points et 11 rebonds, et la sixième tête de série du sud de la Californie a utilisé une défense étouffante pour battre Drake.

Mobley, un attaquant de première année de 7 pieds et deuxième équipe de l’AP All-American devrait être un choix de loterie s’il se déclare pour le repêchage, a marqué 7 des 15 buts sur le terrain et bloqué trois tirs.

Isaiah Mobley a marqué 15 points et Drew Peterson en a ajouté 14 pour l’USC (23-7), qui s’est qualifiée pour affronter le Kansas, troisième tête de série, au deuxième tour lundi.

Joseph Yesufu a marqué 26 points pour Drake, 11e tête de série (26-5), mais aucun de ses coéquipiers n’a marqué plus de six. Drake a tiré 29% au total, dont 19% lamentables en seconde période.

KANSAS 73, WASHINGTON EST 84

INDIANAPOLIS: David McCormack est revenu de sa pause causée par COVID-19 juste à temps pour sauver le Kansas, troisième tête de série, accumulant 22 points et neuf rebonds alors que les Jayhawks au départ lent se remettaient d’un déficit de 10 points en deuxième mi-temps pour battre Non 14 graines de l’est de Washington.

Ochai Agbaji a marqué 21 points, Marcus Garrett a combattu les fautes pour en ajouter 20 et Dajuan Harris Jr. en avait 13 pour les Jayhawks (21-8).

Tanner Groves a marqué un sommet en carrière de 35 points et son jeune frère Jacob Groves en avait 23 pour les Eagles (16-8), dont le troisième voyage au tournoi de la NCAA s’est terminé aussi rapidement que les deux premiers, mais non sans se battre.

IOWA 86, GRAND CANYON 74

INDIANAPOLIS: L’Iowa a obtenu 24 points de Luka Garza et a évité la sortie précoce du tournoi NCAA qui a frappé d’autres têtes de série, battant le Grand Canyon.

Les Hawkeyes, deuxième tête de série (22-8), ont utilisé une solide démonstration de tir pour avancer.

L’Iowa a renvoyé les antilopes et leurs fans bruyants dans le désert, frappant 54% du sol tout en passant 10 sur 22 derrière l’arc.

Joe Wieskamp a ajouté 16 points pour aider à mener les Hawkeyes au prochain tour lundi contre l’Oregon, qui a progressé après que Virginia Commonwealth soit devenue la première équipe à se retirer du support en raison d’un test COVID-19 positif.

Asbjorn Midtgaard a récolté 18 points et Jovan Blacksher Jr. a marqué 15 pour le Grand Canyon (17-7).

___

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-basketball et support mis à jour: https://apnews.com/hub/ncaa-mens-bracket