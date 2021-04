CBS ‘How I Met Your Mother était l’une des séries les plus populaires du réseau avec plus de 200 épisodes diffusés.

La sitcom a duré neuf saisons de 2005 à 2014.

3 How I Met Your Mother était l’une des sitcoms les plus populaires de CBS Crédits: Getty

How I Met Your Mother obtient-il une série dérivée?

How I Met Your Mother aura une série de suites intitulée How I Met Your Father diffusée sur Hulu.

La série serait en vedette Hilary Duff en tant que personnage nommé Sophie qui raconte à son fils comment elle a rencontré son père.

Les épisodes reviendront à l’année 2021 où Sophie et ses amis naviguent dans les rencontres et leur vie quotidienne.

On ne sait pas si la suite sera liée à la série originale à un moment donné.

3 How I Met Your Mother obtiendra une suite de spin-off intitulée How I Met Your Father Crédits: Getty

Quand est la première de How I Met Your Father?

Une date de première pour la série est encore inconnue.

Les créateurs de How I Met Your Mother, Carter Bays et Craig Thomas seraient liés au projet de suite en tant que producteurs exécutifs.

How I Met Your Father sera écrit et produit par This Is Us and Love, les créateurs de Victor Isaac Aptaker et Elizabeth Berger.

Aptaker et Berger servis à Variété à propos de la suite, en disant: «Nous sommes plus que ravis d’apporter« Comment j’ai rencontré votre père »à Hulu.

«La série originale emblématique de Carter et Craig a révolutionné la comédie d’une demi-heure, et nous sommes très honorés de porter le flambeau pour la prochaine génération – et avec Hilary Duff pas moins!

3 Hilary Duff jouera le rôle de Sophie dans la série dérivée Crédits: Getty

«Nous avons hâte que le public rencontre Sophie et son équipe, et les regarde s’épanouir et trouver l’amour dans la ville moderne de New York.

« Et nous espérons que personne ne pense que c’est bizarre que Bob Saget joue la voix de la vieille Hilary Duff. »

CBS avait déjà essayé de faire une suite de How I Met Your Mother en 2013 intitulée How I Met Your Dad mais n’a finalement jamais été reprise.

Qu’a dit Hilary Duff à propos de la suite de How I Met Your Mother?

Duff a publié une vidéo sur Instagram à propos de la suite, annonçant la nouvelle en disant: «J’ai été incroyablement chanceux dans ma carrière de jouer des personnages merveilleux et j’ai hâte de jouer le rôle de Sophie.

«En tant que grand fan de ‘How I Met Your Mother’, je suis honoré et même un peu nerveux que Carter et Craig me confient la suite de leur bébé.

«Isaac et Elizabeth sont géniaux, et j’ai hâte de travailler avec eux et tout leur génie.

Ajoutant: «Juste fangirling ici pour rejoindre les Hulu Originals et les 20èmes familles. Je me rends compte que ce sont de grosses chaussures à remplir et j’ai hâte d’y glisser mes 6 ½! »