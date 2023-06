Hovland bat McCarthy lors des éliminatoires de Memorial après la chute de McIlroy

Viktor Hovland a battu Denny McCarthy en séries éliminatoires pour remporter le tournoi commémoratif alors que Rory McIlroy a subi une finale décevante dans l’Ohio.

Hovland a paré le premier trou supplémentaire à Muirfield Village pour remporter son quatrième titre sur le PGA Tour après que lui et McCarthy aient terminé à égalité à sept sous le par.

Le Norvégien de 25 ans avait réussi un birdie les 15 et 17 pour fixer l’objectif du club après un 70 de clôture, puis a vu McCarthy lâcher son premier coup de la journée le 18.

McCarthy a ensuite bogeyé le même trou en séries éliminatoires pour rater une première victoire sur le PGA Tour.

Hovland, qui a terminé deuxième derrière Brooks Koepka dans le championnat US PGA après un double bogey coûteux au 16e trou du tour final, a déclaré à CBS: «Cela se sent encore mieux après quelques appels serrés ces derniers mois.

«Je n’avais pas vraiment l’impression d’avoir fait de mon mieux toute la semaine, j’ai juste joué très intelligemment, joué de manière conservatrice, vraiment appuyé sur mon jeu court et j’ai été génial cette semaine.

« C’est amusant de gagner une de ces choses sans juste la frapper à mort. Maintenant, je peux aussi compter sur d’autres forces.

Hovland et McCarthy ont terminé un tir devant le n ° 1 mondial Scottie Scheffler, qui a bondi dans le peloton avec un 67 de clôture, malgré le classement bon dernier parmi les joueurs qui ont fait la coupe.

McIlroy a commencé la journée à égalité pour la tête et était en tête lorsqu’il a cotisé pour un birdie au quatrième, mais a bogeyé trois des quatre trous suivants sur son chemin vers un 75 et une égalité pour le septième sur trois sous la normale.

« J’ai fait ce que je voulais faire », a déclaré McIlroy. «Je pensais que si je pouvais rester patient et mettre ma balle en jeu sur le tee, ce que j’ai fait à peu près toute la journée, je ne l’ai frappé qu’une seule fois dans le long rough.

«J’étais dans la première coupe trois fois, puis le reste du temps, j’étais dans le fairway. J’ai donc fait ce que je voulais faire, j’ai juste raté quelques tirs et ces deux bogeys sur le par cinq du premier neuf étaient des fautes directes.

« Une fois que j’étais à un sur neuf trous et que Denny était à huit sous pour le tournoi, il est difficile de chasser sur ce terrain de golf comme il se joue.

«J’ai réussi quelques tirs lâches sur le neuf arrière dont au moins je sais d’où ils viennent, ce qui est bien, mais c’est un pas dans la bonne direction.

«Je me sens un peu mieux à propos de tout par rapport à ce que j’étais il y a quelques semaines à Oak Hill. Ce n’est évidemment pas le résultat que je voulais aujourd’hui, mais j’ai l’impression qu’il y a eu un peu plus de points positifs qu’il y a quelques semaines.

Le double grand vainqueur Collin Morikawa, qui était à deux reprises en tête avant le tour final, s’est retiré peu de temps avant son heure de départ après avoir souffert de spasmes au dos.

« Nous faisions des trucs réflexes, essayant d’atteindre et d’essayer de ramasser quelque chose comme rapide et bas », a expliqué Morikawa.

« J’ai été blessé peut-être brièvement avant, mais rien n’a été aussi grave. Je pense que c’est le premier tournoi dont je me retire de toute ma vie. C’est nul parce que c’est un tournoi que j’adore.

« J’ai bien joué et je me suis mis en lice. Mais je dois faire attention à moi et être intelligent.