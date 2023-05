Hovland a-t-il déjà remporté un tournoi majeur ?

Viktor Hovland est en lice dans un autre tournoi majeur du PGA Championship, laissant les fans de golf se demander s’il a remporté un tournoi majeur, les meilleures finitions dans les tournois majeurs, et plus encore.

Il y a eu de grandes attentes pour Viktor Hovland à partir du moment où il est devenu professionnel et a rejoint le PGA Tour. Il a quelque peu été à la hauteur avec trois victoires sur le PGA Tour avant d’avoir 25 ans. Mais son CV de championnat majeur avait fait défaut. Le championnat PGA 2023 était cependant un signe que les choses changeaient pour le Norvégien à ce titre.

Après avoir passé 5 sous au cours des deux premiers jours et s’être assis à un coup de la tête, il est resté dans cette position avec un tour pair samedi, le plaçant dans le dernier duo avec Brooks Koepka entrant dimanche au Oak Hill Country Club alors qu’ils tous deux cherchaient à remporter le championnat PGA 2023 et à soulever le trophée Wanamaker.

Avec Hovland en lice, cependant, les fans de golf demandaient s’il avait déjà remporté un championnat majeur et à quoi ressemblait son record majeur.

Viktor Hovland a-t-il remporté un championnat majeur ?

À l’approche du championnat PGA 2023, Viktor Hovland, 25 ans, n’a toujours pas remporté de championnat majeur. Cela dit, le Norvégien a commencé à frapper à la porte et à se mettre dans le coup. En tête de la PGA à Oak Hill, Hovland a enregistré les 10 premières places dans les deux tournois majeurs précédents, l’Open de St. Andrews à la fin de l’été 2022, puis le Masters plus tôt en 2023.

Cela dit, Hovland a prouvé qu’il pouvait gagner, décrochant trois victoires sur le PGA Tour avec une victoire à l’Open de Porto Rico en 2020, une victoire au Mayakoba Golf Classic en 2020, puis une autre victoire à Mayakoba pour le World Wide 2021. Championnat de technologie. Il a également remporté deux fois le European / DP World Tour, remportant des titres au BMW International Open 2021 et au Slync.io Dubai Desert Classic 2022, battant Richard Bland en séries éliminatoires.

Histoire majeure de Viktor Hovland : meilleur résultat à tous les championnats majeurs

Même si Viktor Hovland n’a pas remporté de victoire dans une majeure de sa carrière, il a commencé à rassembler un beau résumé de championnat majeur dans l’ensemble. Jetons un coup d’œil aux meilleures finitions de Hovland à chaque championnat majeur menant au championnat PGA 2023.

Meilleur résultat de Viktor Hovland au Masters : T7 (2023)

T7 (2023) Meilleur résultat de Viktor Hovland au championnat PGA : T30 (2021, Kiawah)

T30 (2021, Kiawah) Meilleur résultat de Viktor Hovland à l’US Open : T12 (2019, Pebble Beach – Amateur faible)

T12 (2019, Pebble Beach – Amateur faible) Meilleur résultat de Viktor Hovland à l’Open Championship : T4 (2022, St. Andrews)

Ses deux Top 10 dans les deux dernières majeures avant Oak Hill étaient en fait les premiers Top 10 de Hovland aux championnats majeurs de sa jeune carrière. En fait, il n’avait enregistré que deux classements dans le Top 20 en tant que professionnel avant le British Open en 2022.

Qu’il suffise de dire qu’il a trouvé une formule pour entrer dans le mélange pendant les grandes semaines.

