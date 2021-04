Jim Nantz a appelé à la dernière seconde pour un championnat de la NCAA, des équipes invaincues échouant en demi-finale et des outsiders improbables en finale. Mais alors que Nantz se prépare à appeler son 30e Final Four pour CBS, il fera quelque chose ce week-end qui a semblé improbable pendant longtemps regarder à nouveau son alma mater sur la grande scène.

Nantz, Bill Raftery et Grant Hill appelleront le match Houston-Baylor, la première demi-finale prévue samedi. Nantz est diplômé de l’Université de Houston et a fait ses débuts dans la radiodiffusion grâce au programme de basket-ball. Il était l’annonceur public lors des matchs à domicile des Cougars, puis a animé l’émission hebdomadaire des faits saillants de l’entraîneur du Temple de la renommée Guy Lewis au début des années 1980.

Avoir Houston dans le Final Four est très important pour moi. Le programme de basket-ball a été une partie importante de ma vie, a déclaré Nantz. Le chemin du retour a été long et je suis ravi. C’était beaucoup d’années maigres depuis mes jours autour de Phi Slama Jama.

Nantz a quitté Houston en 1982 pour devenir une ancre sportive du week-end à Salt Lake City, mais il a atteint le match de championnat de 1983 où Houston a perdu contre la Caroline du Nord sur un tir de dernière seconde.

Ses liens avec les Cougars sont toujours profonds. Il a fait équipe avec les anciens colocataires Fred Couples et Blaine McCallister pour créer la première bourse dotée du programme. Le récipiendaire de cette année de la bourse Three Amigos est le gardien de deuxième année Marcus Sasser, qui est deuxième de l’équipe avec un score de 13,5 points par match.

Nantz a promis d’être impartial lors du match de samedi, affirmant qu’il y aurait un amour égal pour Baylor. Le deuxième match affrontera Gonzaga invaincu contre l’UCLA.

Le voyage de Houston vers le Final Four n’est pas la seule bonne nouvelle dont Nantz a dû s’imprégner au cours des deux dernières semaines. Il a célébré le 90e anniversaire de sa mère plus tôt cette semaine avec sa prolongation de contrat avec CBS qui a été annoncée la semaine dernière.

Nantz, dont le contrat devait expirer plus tard ce printemps, et le président de CBS Sports, Sean McManus, ont déclaré que les négociations n’étaient pas litigieuses. Nantz est avec CBS depuis 1985 et a appelé son premier Final Four six ans plus tard.

Je voulais être un gars d’un seul réseau. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant de pouvoir faire les événements que je voulais faire, a-t-il déclaré.

McManus a déclaré qu’il n’y aurait jamais eu de plan B si Nantz était parti parce que cela n’allait pas être une possibilité.

Jim sera avec nous, Dieu merci, pendant de très nombreuses années à venir, a déclaré McManus. Ce n’était qu’une question de temps et de faire, mais nos intérêts sont alignés.

Même si le coronavirus a arrêté le sport pendant près de trois mois l’année dernière, Nantz pourrait être l’annonceur le plus fréquenté depuis le retour du sport. Il a organisé 14 tournois de golf (un seul à distance), 21 matchs de football, dont le Super Bowl de cette année, trois matchs lors du tournoi de basket-ball Big Ten et neuf matchs de la NCAA avant le Final Four. La base d’opérations de Nantz depuis plus de trois semaines est Indianapolis, où tous les matchs masculins du tournoi NCAA ont été disputés.

Nantz a déclaré qu’il avait été extrêmement prudent dans le respect des protocoles de santé et de sécurité de CBS, notamment en étant principalement confiné à l’hôtel avant et après les événements. Cela a également rendu les défis habituels de faire les Final Four et Masters consécutifs encore plus spéciaux cette année.

Ça a été beaucoup de temps d’isolement. Je pense que vous pouvez aller n’importe où en ligne pour lire des histoires sur la façon dont les gens ont géré l’isolement, ce n’est pas facile », a-t-il déclaré. «Mais la vraie joie est en fait quand vous avez la chance de vous rendre dans l’arène, de voir vos coéquipiers et de mettre de la bonne télévision ici.

Je me suis tellement habitué à avoir cette course remarquable de mars à avril avec les Masters et nous savons tous que l’année dernière, il y avait un énorme vide dans toutes nos vies. Il n’y avait pas de programme de sport en direct à cette époque l’année dernière, donc je l’ai certainement beaucoup plus apprécié.

___

Plus de couverture de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-basketball et support: https://apnews.com/hub/ncaa-mens-bracket