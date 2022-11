Houston Open: Ben Taylor et Justin Rose en lice alors que Tony Finau reste devant | Nouvelles du golf

Tony Finau détient une avance de quatre coups à l’Open de Houston

Tony Finau prend un avantage de quatre coups dans le dernier tour du Cadence Bank Houston Open du PGA Tour, avec le duo anglais Ben Taylor et Justin Rose en tête du peloton de chasse.

Finau a réussi deux birdies dans un 68 sans bogey au Memorial Park Golf Course, le déplaçant à 15 sous et le voyant égaler le record du tournoi de 54 trous.

Le n ° 15 mondial a ouvert sept normales consécutives avant de percer de 20 pieds au huitième par quatre, Finau en ajoutant un autre à une distance similaire au 14e par quatre pour rester dans une position dominante pour remporter un cinquième titre du PGA Tour.

Tony Finau est déjà double vainqueur du PGA Tour en 2022

“C’était une très bonne ronde”, a déclaré Finau. “Je pense que le score ne dit pas cela, mais je pense que j’ai mieux joué qu’hier. Vous savez, hier, j’ai tiré 62, mais aujourd’hui, ce 68 que j’ai trouvé était assez impressionnant pour les conditions.

“J’ai frappé le driver aussi bien que jamais. Aujourd’hui, j’ai frappé les 13 fairways, ce que je ne pense pas avoir jamais fait au cours de ma carrière sur le PGA Tour. C’était donc super important et je a pu frapper quelques birdies à cause de cela.”

Tour de golf PGA en direct Vivre de

Taylor a mélangé six birdies avec un seul bogey pour carder un tour de la journée 65 et passer à la deuxième place sur 11 sous, avec Rose dans une égalité à trois pour le troisième et sept coups en arrière après un troisième tour 66.

“Nous savions que nous devions rester très patients”, a déclaré Taylor, en quête d’un premier titre sur le PGA Tour. “Nous avons fait un bogey qui était le 10 et c’était en fait l’un des coups les plus faciles, c’était au milieu du fairway. Nous en avons certainement volé quelques-uns là-bas et nous avons frappé de superbes coups et nous avons capitalisé quand nous le pouvions et il était agréable de voler l’un des deux derniers pour 65.”

Ben Taylor jouera aux côtés de Tony Finau lors de la dernière journée

Rose est troisième à égalité avec Wyndham Clark et Tyson Alexander, tandis que l’ancien champion de l’US Open Gary Woodland est un autre coup en arrière et partage la sixième place avec Joel Dahmen.

L’Écossais Russell Knox et l’Anglais Aaron Rai font partie du grand groupe sur six sous avant la dernière journée, tandis que Scottie Scheffler – qui aurait pu revenir au numéro un mondial avec une victoire – est à égalité au 25e rang après un troisième tour 71.

Regardez l’Open de Houston tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports. La couverture en direct se termine dimanche à partir de 18 heures sur Sky Sports Golf.