Houston lève l’ordre d’ébullition de l’eau affectant plus de 2 millions de personnes

HOUSTON (AP) – Les responsables de Houston ont levé mardi un ordre qui avait appelé plus de 2 millions de personnes dans la quatrième plus grande ville du pays à faire bouillir l’eau du robinet avant de la boire ou de l’utiliser.

L’ordre d’ébullition était en vigueur depuis dimanche, lorsqu’une panne de courant dans une station d’épuration a fait chuter la pression.

L’ordre a entraîné la fermeture d’entreprises et d’écoles, y compris le Houston Independent School District, qui a annulé les cours lundi et mardi. La ville a annulé l’ordre peu avant 7 heures du matin mardi.

La ville a déclaré que des échantillons de qualité de l’eau envoyés à la Commission du Texas sur la qualité de l’environnement ont confirmé que l’eau du robinet répond aux normes réglementaires et est potable.

Lors d’une conférence de presse lundi, le maire Sylvester Turner a déclaré que la ville avait publié l’avis, qui affecte tout Houston et certaines zones adjacentes, dans une « abondance de prudence » après que deux transformateurs – un principal et son auxiliaire – « uniquement et par coïncidence » ont échoué. dans une usine d’eau. Le problème a affecté la capacité de l’usine à traiter et à pomper l’eau dans le réseau de transport, ce qui a entraîné une basse pression.

Parce que le problème était dans le système de l’usine, les générateurs d’énergie de secours n’auraient pas fait de différence, a déclaré Turner. Comme les transformateurs étaient en panne, ils ne pouvaient pas transmettre d’électricité à la centrale.

Le système électrique de l’usine d’eau fait l’objet d’un entretien régulier, a déclaré Turner, mais il n’a pas donné de calendrier pour la fréquence. Le maire a déclaré qu’il avait ordonné un examen diagnostique du système pour comprendre comment le problème était possible et comment il peut être évité.

Seize capteurs ont marqué des creux sous les niveaux de pression minimum requis par la Commission du Texas sur la qualité de l’environnement, 14 d’entre eux pendant seulement 2 minutes et deux pendant près de 30 minutes, a déclaré Turner.

En règle générale, il y a suffisamment de pression pour que l’eau s’écoule des tuyaux qui fuient. Lorsque la pression est perdue, cependant, la contamination comme les bactéries se trouvant près des tuyaux peut être aspirée dans le système, créant un risque pour la santé.

___

Suivez la couverture complète d’AP sur le traitement de l’eau : https://apnews.com/hub/water-treatment

The Associated Press